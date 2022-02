Coelba facilita pagamento de contas pelo Pix via Whatsapp

Neoenergia inova mais uma vez proporcionando melhor experiência para seus cientes ao facilitar o pagamento de contas pelo PIX via WhatsApp. Veja mais detalhes aqui.

Avançando na digitalização do atendimento aos clientes, a Neoenergia Coelba passou a oferecer a opção de pagamento com o Pix para os consumidores que solicitarem a segunda via das faturas no WhatsApp. Com a atualização, o bot envia o código no formato “copia e cola” diretamente pelo aplicativo de mensagens, de maneira automatizada.

“Novamente inovamos e os consumidores são beneficiados com mais agilidade, praticidade e segurança. Fomos no Brasil, ao aceitar o pagamento pelo Pix desde o primeiro dia do serviço no país, e buscamos sempre avançar na digitalização e trazer uma melhor experiência para os clientes”, afirma o superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia, Leonardo Moura.

Além da segunda via das faturas, o código Pix pelo WhatsApp será disponibilizado para os serviços de consulta e negociação de débitos e de religação. O serviço já era oferecido aos clientes que aderiram à fatura digital, o que pode ser feito por meio do site da distribuidora (www.neoenergiacoelba.com.br) ou pelo WhatsApp (71 3370-6350) para receber a conta por e-mail, SMS ou pelo próprio aplicativo de mensagens.

O pagamento das faturas pelo Pix faz parte de um conjunto de mais de 70 serviços oferecidos pela distribuidora por meio dos canais de atendimento digitais, como assistente virtual no WhatsApp e no Facebook Messenger e uso da tecnologia chatbot. É possível, por exemplo, solicitar desde a segunda via da fatura até avisar sobre queda de energia.

Com foco na digitalização do atendimento ao cliente, a Neoenergia, controladora da Neoenergia Coelba, é pioneira no setor elétrico em diversas tendências. A companhia foi a primeira empresa do setor a oferecer o cartão de crédito como meio de pagamento, em dezembro de 2017, e incorporou no fim do ano passado a quitação da fatura de energia por meio do pagamento recorrente no cartão de crédito.

O processo de digitalização foi acelerado pelo Projeto Conexão Digital, considerado o mais importante projeto brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D Aneel) com foco no cliente do setor elétrico. Lançado oficialmente em 6 de março de 2020, o projeto tem como base três pilares: modernização da jornada dos clientes, desenvolvimento integrado de soluções digitais e a inclusão digital. A iniciativa prevê oferta de novos produtos e canais de atendimentos que serão utilizados de forma interativa com lançamentos constantes ao longo de 42 meses.