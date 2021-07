Cola Na Manu na Interativa dá play neste sábado

Quem tá afim daquele bate-papo descontraído regado a música tem uma frequência certa ao meio-dia deste sábado (17): é o Cola Na Manu na Interativa. O programa até 14 horas, na 93,7 FM, vem no comando da publicitária Manu Berbert e recebe uma trinca de peso por aqui: Kocó garante em nome do Lordão; Luizinho “abre que é sucesso” na pegada do Trio da Huanna e Kaio Oliveira joga aquela sofrência, porque sabadou!

Também soltando a voz na apresentação, o jornalista Alano Sena Gomes trazendo mais tempero de cultura regional e a também publicitária Tarcila Vieira entra na mistura com novidades do mundo dos famosos.

“É a primeira vez que faço rádio, e não me imaginei fazendo sozinha, até porque a proposta é inovar e para isso desenhamos uma bancada com perfis completamente diferentes e que somam. A união das redes sociais, onde cresci profissionalmente, com o rádio, também é algo que já está acontecendo no mundo, ampliando vozes. O espaço está e estará aberto à cultura regional, de forma dinâmica e inovadora”, diz, sempre animada, Manu.

Ela aposta que o novo programa é mais uma peça num efeito dominó de coisas boas para mostrar. Começou com a atração na TVI, com entrevistas diversas ao lado de Ellen Prince, a divulgação de um blog na mesma linha de boas novas Bahia afora e agora a proposta de conteúdo nas charmosas e eternas ondas sonoras.

Ah! Como a rede está em tudo, vale lembrar que o aplicativo da Rádio Interativa 93,7 pode ser baixado nos celulares, em todas as versões. Convite feito, basta colar nessa frequência, não é?