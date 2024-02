Colaborador apresenta TCC sobre Usina de Oxigênio do Hospital de Base

A Usina de Oxigênio do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de atenção à Saúde de Itabuna (FASI), foi tema de dissertação do TCC do eletricista e técnico em manutenção da instituição, Américo Pereira Chagas.

A apresentação do trabalho de conclusão de curso aconteceu no auditório da unidade hospitalar, na presença de diretores, coordenadores e colaboradores. “O intuito foi mostrar o meu conhecimento e incentivar outros colegas a estudar”, declarou Chagas.

Américo, que trabalhou na implantação da Usina Centralizada de Oxigênio, mostrou o protótipo que criou, explicou sobre o seu funcionamento e como o projeto gerou economia para as contas do Hospital de Base.

“Tínhamos uma empresa que fornecia oxigênio para a unidade hospitalar e era muito caro manter a usina em funcionamento. Agora, produzimos oxigênio, sem o risco de faltar aos pacientes”, comentou o técnico.

Há quase 25 anos trabalhando no Setor de Manutenção do Hospital de Base, Américo Chagas tornou-se referência e fonte de inspiração para seus colegas. Ele, que apenas tinha o Ensino Fundamental, resolveu voltar para escola e concluiu o Ensino Médio.

Fez cursos de eletricista predial, eficiência energética, eletrônica e refrigeração. “Fui um dos primeiros eletricistas do Hospital de Base. Com vontade de aprender mais, comecei a fazer cursos. Tinha a preocupação de chegar um paciente e não ter determinado aparelho funcionando”, falou.

Alegria e satisfação

Para aprimorar os conhecimentos e ajudar na implantação da usina, ele investiu no curso técnico de Eletrotécnica e na graduação em Gestão Ambiental. “Com o conhecimento que tinha e a parte teórica, consegui desenvolver o meu trabalho”, frisou.

A apresentação do trabalho de conclusão de curso para os colegas foi motivo de alegria e satisfação para o colaborador. “Foi muito gratificante. Não pretendo parar por aí. Enquanto Deus me der vida e força, não vai ter barreira para mim”, declarou.

O diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr., disse que foi uma honra poder assistir à apresentação do técnico e graduando. “Seu Américo é um funcionário exemplar que dignifica a nossa instituição”, concluiu