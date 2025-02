Colaborador da Emasa morre no hospital

A diretora da Mesa, responsável pelo abastecimento de água de Itabuna, divulgou hoje uma nota de pesar relativa ao falecimento de um servidor da empresa, que estava hospitalizado. Veja a seguir:

Com muita tristeza recebemos a notícia do falecimento do colaborador Aderval Lima Gomes, fiscal de cadastro. Com 16 anos de serviços prestados à EMASA, era muito queri