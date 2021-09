Colaboradores da Emasa são imunizados com a segunda dose da vacina contra Covid 19

Funcionários da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) compareceram na manhã de hoje, dia 17, no campus da UniFTC para receber a segunda dose da vacina contra o Covid 19. A Emasa é classificada como indústria de saneamento e de acordo com o calendário elaborado pela Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde.

Trabalhadores da indústria que tomaram a primeira dose em 23 a 26 de junho, estavam programados para serem vacinados com a segunda dose do imunizante da Pfizer hoje.

Em decorrência da aplicação da segunda dose da vacina, a direção da Emasa montou um esquema especial de trabalho para que todos os funcionários que foram imunizados na última semana de junho, pudessem completar o clico vacinal.

“Estamos atentos às novas condições sanitárias que a pandemia do novo coronavírus colocou todos nós. Há uma grande preocupação da atual gestão da empresa com a saúde dos colaboradores. Por isso, alteramos as atividades para que todos pudessem receber a segunda dose da vacina contra o Covid 19”, disse o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho.

Após receber a 2ª dose, o leiturista Márcio Miranda não escondia a empolgação. “A gente sente um misto de realização. É como tirar um fardo das costas, muito gratificante mesmo. No meu trabalho tenho contato direto com as pessoas. A vacina protege não só a mim, mas aos que estão no nosso entorno. Mas mesmo vacinado com as duas doses não podemos deixar de usar máscaras e continuar higienizando as mãos, além de respeitar o distanciamento”, alertou.

A agente de portaria Simone Roma também completou a imunização contra o Covid 19 e lembrou a importância da vacinação. “Sou de uma geração que sempre se vacinou. A vacina é nossa aliada e só ela é capaz de nos livrar desse vírus maldito”, declarou a colaboradora da Emasa.

A coordenadora da Rede de Frio da Secretaria de Saúde de Itabuna, Camila Brito, afirmou que a direção da Emasa tomou uma medida digna de elogios, quando alterou a rotina de trabalho para priorizar o cronograma da vacinação.

“Estamos assistindo uma evasão muito grande em praticamente todos os grupos na imunização da segunda dose. Ao incentivar seus servidores completar o clico da vacinação, a direção da Emasa mostra que está preocupada com um bem-estar de seus colaboradores”, enfatizou a coordenadora da Rede de Frio.

Fotos: Ascom Emasa