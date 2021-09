Uma das mais tradicionais instituições de ensino do sul da Bahia, o Colégio Batista de Itabuna completa 28 anos nesta nesta segunda-feira. Fundado em 27 de setembro de 1993 pelo pastor Hélio Lourenço, o Colégio Batista funciona em amplas instalações no bairro da Conceição, em Itabuna.

A instituição oferece do ensino fundamental ao ensino médio. Nesses 28 anos de existência, já encaminhou estudantes às mais conceituadas universidades do país e do exterior. Muitos deles, hoje, são profissionais renomados em suas áreas de atuação.

“A instituição tem como missão proporcionar uma educação de qualidade e, ao mesmo tempo, despertar nos nossos estudantes uma cosmovisão cristã que torne Deus presente na forma como eles compreendem o mundo”, diz a diretora do Colégio Batista, professora Graça Silva Guimarães Souza.

De acordo com o vice-diretor da instituição, Tiago Nascimento Souza, que também é professor da escola “a identidade confessional significa que todo o exercício de busca pelo conhecimento e a observação do universo são também formas de louvor ao Criador”.

“Somos gratos a Deus, que proporciona a existência de nossa escola e que nos dá o privilégio de cumprir a missão do servir através dessa instituição. Nossa gratidão também às famílias e aos nossos estudantes por tê-los conosco numa belíssima e exitosa parceria”

A escola tem como princípio basilar a educação cristã. “Louvamos a Deus por toda a equipe de professores e colaboradores que com muito afinco e criatividade fazem de nossa escola um espaço de excelência”, diz o professor Aurélio Macedo, presidente do Conselho da escola. “Nosso muito obrigado a todos os estudantes e profissionais que ao longo desses 28 anos estiveram conosco e participaram da história do Colégio”, ressalta.

A diretora do Colégio Batista diz que, completando 28 anos, a instituição olha com muita confiança e otimismo para o futuro. “Que venham muitos anos sob a direção de Deus e que possamos contribuir com a educação de nossa cidade”, finaliza.

Função Social

Cumprindo seu papel social, anualmente a escola tem oferecido bolsas de estudo para estudantes carentes através de edital amplamente divulgado na imprensa. São bolsas parciais e integrais que garantem educação de qualidade a centenas de estudantes ao longo de quase três décadas de ensino.