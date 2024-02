Colégio Batista de Itabuna divulga lista dos comtemplados com Bolsas de estudo para 2024

A Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis (ABCT), mantenedora do Colégio Batista de Itabuna (CBI), publicou o resultado do processo seletivo de 2023, de concessão de bolsas de estudo, resultado do Edital 001/2023.

Foram concedidas 28 bolsas de estudo integrais e 31 bolsas parciais (desconto de 50%) para o ano letivo de 2024. As bolsas serão distribuídas entre estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e do Ensino Médio (1º ao 3º ano).

A diretora do CBI, Gracileide Silva Guimarães Souza, professora “Graça”, disse que o colégio cumpre mais uma vez o seu papel social ao conceder bolsas de estudo. “Nosso objetivo é dar oportunidade de inserção a estudantes de baixa renda em nossa escola, aqueles que não tem condições de pagar, oferecendo um ensino de qualidade”, pontou a diretora.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO CONCESSÃO DE BOLSAS

BOLSAS INTEGRAIS

1-Adrian Conceição Ramos Gomes

2-Alícia de Souza Mendonça

3-Alison Caleb de Queiroz Vieira Lopes

4-Ana Luiza Dias Rodrigues

5-Anna Livia Prado Rodrigues

6-Arthur Santos de Oliveira

7-Beatriz Gomes dos Reis

8-Clara Jaci Silva Santos

9-Davi Gabriel Prado Rodrigues

10-Débora de Oliveira Gomes

11-Gabriel Dantas Costa de Lima Santos

12-Guilherme Gomes dos Reis

13-Heitor Gabriel Mendonça de Souza

14-Ismael Santana Oliveira Pereira

15-João Matheus Leal dos Santos Góes

16-José Vinícius Queiroz Vieira Lopes

17-Kaio Felipe Ribeiro Santos

18-Lara Barreto Marques dos Santos

19-Lorenna Silva Pereira Santos

20-Lucas Gabriel Sousa Moreira

21-Lucas Muriel Andrade Baptista

22-Maria Eduarda Dantas Leite

23-Maria Isabela Mendonça Damasceno Santos

24-Nicole Mendes Alves

25-Thiago Santos Nascimento

26-Vinicius Silva dos Santos

27-Vitor Hugo Santos do Amor Divino

28-Yasmin Silva Araújo

BOLSAS PARCIAIS

1-Ana Isa Sampaio Reis

2-Andrew Ribeiro Nascimento Andrade

3-Lucas Gabriel Batista Machado

4-Miguel Rocha Santos

5-Pietro Rocha Santos

6-Kauã Dias Cândido Rocha

7-Laura Benhame Oliveira de Toledo

8-Thainá Brandão Silva Bomfim

9-Arthur Lima Magalhães

10-Valentina Lima Magalhães

11-João Vitor Dias Rodrigues

12-Joaquim Leal dos Santos Góes

13-Christian Barros Ferraz Soares

14-Nicole Gouveia de Oliveira

15-Ana Júlia Costa de Almeida

16-Nycolas Magalhães Campos Paixão

17-Geovanna Silva Magalhães

18-Maria Ligia Freitas Fagundes

19-Dara Santos Santana

20-Marcos Antônio Andrade Caracas

21-Vitória Mel Oliveira da Paz

22-Sofia Magalhães Santana

23-Samuel Oliveira Menezes dos Santos

24-Lorena Domingos de Andrade

25-Ana Luiza Fachinelli Loup Pinheiro

26-Daniel Magno Bezerra Souza

27-Maine Bezerra Souza

28-Bernardo Andrade Correia

29-Davi Lucas Reis da Hora

30-Marianna Conceição Ramos Gomes

31-Gabriel Santos Pinto