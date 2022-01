Colégio Batista de Itabuna divulga lista dos comtemplados com bolsas

A Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis, mantenedora do Colégio Batista de Itabuna, publicou o resultado do processo seletivo de 2022 para a concessão de 70 bolsas de estudo. Estão sendo concedidas 30 bolsas integrais e 40 parciais destinadas a estudantes de baixa renda neste ano letivo de 2022.

Professora Gracileide Silva Guimarães Sousa, “Graça”, diretora do Colégio Batista de Itabuna, diz que a instituição vem cumprindo o seu papel de responsabilidade social com a educação inclusiva, inserido em projeto político pedagógico. “Nosso objetivo, com a concessão das bolsas de estudo, é dar oportunidade de inserção a estudantes de baixa renda em nossa escola”, afirma.

Graça lembra que, agora em 2022, houve uma grande procura por bolsas, com um índice recorde de inscrições.

“Os pais sonham em matricular seus filhos no Colégio Batista de Itabuna, mas não têm recursos financeiros para pagar. Eles dizem que os filhos pensam em se qualificar buscando uma educação de qualidade. É a realização de um sonho. A educação dos sonhos”, ressaltou a educadora.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO (CONCESSÃO DE BOLSAS)

BOLSAS INTEGRAIS

1 Adrian Conceição Ramos Gomes

2 Alícia de Souza Mendonça

3 Alison Caleb de Queiroz Vieira Lopes

4 Andrey Victor Ramos Souza

5 Arthur Lima Magalhães

6 Arthur Santos de Oliveira

7 Clarice Nunes dos Santos Crispim

8 Davi Costa de Oliveira

9 Débora de Oliveira Gomes

10 Francisco Neto Pereira dos Santos

11 Gabriel Dantas Costa de Lima Santos

12 Guilherme Gomes dos Reis

13 Heitor Gabriel Mendonça de Souza

14 Júlia Gabrielly Costa Oliveira

15 Kauã Santos Coelho

16 Lara Barreto Marques dos Santos

17 Laura Benhame Oliveira de Toledo

18 Lohanna Évelin da Silva Ramos

19 Luís Gustavo Evangelista Carmo

20 Maria Eduarda Dantas Leite

21 Maria Isabella Mendonça Damasceno Santos

22 Nicole Mendes Alves

23 Pedro Alexandre Santos Figueiredo

24 Pietro Silva dos Santos

25 Railan Santos Silva

26 Safira Palmeira dos Santos Melo

17 Samuel Silva Santos

28 Vinicius Silva dos Santos

29 Vítor Hugo Santos do Amor Divino

30 Yasmin Silva Araújo

BOLSAS PARCIAIS

1 Amanda Prates de Oliveira Silva

2 Ana Clara Gomes Lopes Guimarães

3 Ana Hadassa Gomes Lopes Guimarães

4 André Lucas Menezes Rosa dos Santos

5 Anna Beatriz Silva Santiago

6 Camily Vitória Nunes de Jesus

7 Clara Jaci Silva Santos

8 Dara Santos Santana

9 Davi Ribeiro Vasconcelos

10 Enzo Miguel Batista Santos

11 Esther Corban Nascimento de Lima Buquer

12 Evelin Louise Oliveira dos Santos

13 Gustavo Ribeiro da Silva

14 Isabelle Sophie Bezerra Dantas Souza

15 Isabelly Santos Sobral

16 João Deivy Silva Santos

17 Júlia Vieira dos Santos Miranda

18 Kauê Ramos Santos

19 Larissa Conceição de Souza

20 Lorena Domingos de Andrade

21 Lucas Gabriel Souza Moreira

22 Lucas Regis Pereira

23 Lucas Timotheo de Freitas

24 Luna Victoria Souza Farias

25 Matheus Lopes Ramos

26 Miguel Rocha Santos

27 Nicole Gouveia de Oliveira

28 Nycolas Magalhães Campos Paixão

29 Pedro Lucas Ramos dos Santos

30 Pietro Rocha Santos

31 Ray Martins Santos

32 Ricardo Moreira Kruschewsky Filho

33 Samuel Oliveira Menezes dos Santos

34 Sarah Nicolly Fontoura de Moura

35 Sofia Magalhães Santana

36 Sophia Helen da Silva Gois

37 Tarcisio Pereira dos Santos

38 Thainá Brandão Silva Bonfim

39 Theo Vicent Oliveira Sousa

40 Vitória Mel Oliveira da Paz Vicent

Itabuna, 26 de janeiro de 2022