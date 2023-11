Colégio Batista leva oficinas, cultura e entretenimento ao Shopping Jequitibá

O Colégio Batista de Itabuna (CBI) promove, de hoje (24) até a próxima quarta-feira (29), ações educativas, culturais e de entretenimento, no Shopping Jequitibá. A programação começa nesta sexta (24), das 14h às 18h, em frente à C&A, com oficinas de contação de histórias, pintura-livre, musicalização e leituras bíblicas.

Amanhã, sábado (25), serão promovidas oficinas pintura facial e jogos pedagógicos. No dia 26 (domingo), as oficinas ministradas serão as de escultura de balão, contação de história e jogos pedagógicos.

O dia 29 será reservado à música. A programação contará com apresentação do Coral do Fundamental I, às 18h, na Praça de Alimentação. Toda a programação é gratuita. “Estamos convidando todos a levar suas famílias e participar”, disse Graça Guimarães a diretora da escola.

Gerido pela Associação de Beneficência e Cultura Teosópolis (ABCT), braço social e cultural da Igreja Teosópolis, o CBI foi fundado em setembro de 1993 pelo pastor Hélio Lourenço Silva. Neste ano, o CBI completou 30 anos de fundação. A instituição oferece educação do ensino fundamental ao médio.