COLÉGIO BATISTA PROMOVE AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SÍNDROME DE DOWN

O Colégio Batista de Itabuna (CBI), realizou nesta quinta-feira (21), uma ação entre seus alunos para levar conhecimento e informação sobre a Síndrome de Down, no Dia Internacional da Síndrome de Down(21 de março).

Os alunos da escola foram convidados a usarem meias coloridas, descombinadas ou divertidas, em alusão à campanha internacional “Lots of socks” que significa “muitas meias”.

De acordo com a diretora da escola, professora Graça Guimarães, o objetivo da ação é promover a conscientização levando informação: “A intenção é conscientizar as pessoas e chamar atenção para o fato de que o diferente também pode ser divertido”, disse a educadora.

A professora disse que houve grande adesão dos pais e alunos à campanha.

“Procuramos desenvolver ações para levar consciência social aos nossos alunos”, disse.

A síndrome de Down não é considerada uma doença e, sim, uma condição genética.

É causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo.

As pessoas com Síndrome de Down têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população.