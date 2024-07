Colégio Batista promove gincana com arrecadação de alimentos e doação de sangue

Por mais um ano, o Colégio Batista de Itabuna (CBI) está promovendo uma gincana entre seus alunos, com provas de ação solidária. Uma delas consiste em arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados ao Mercado Solidário.

É uma ação desenvolvida pelo Ministério da Ação Social da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, que destina alimentos para pessoas carentes, atendendo cerca de 300 famílias. Os alimentos podem ser feijão, arroz, café, açúcar ou óleo.

Outra prova é a doação de sangue, conscientizando e chamando a atenção para uma ação que ajuda a salvar vidas.

“Além de promover muitas brincadeiras, as atividades são organizadas com o objetivo de promover a integração, espírito de equipe, liderança, diversão, competição, companheirismo, solidariedade e muito conhecimento”, ressalta a diretora do CBI, professora Graça Guimarães.

São três equipes na gincana: Spartan, Cronos e Atenas. Até quinta, foi possível entregar os donativos e definir a equipe a ser beneficiada.