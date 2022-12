Colégio de Itabuna abre seleção para bolsas de estudo

Uma das mais conceituadas instituições de ensino de Itabuna, o Colégio Batista de Itabuna (CBI) lançou edital para concessão de bolsas de estudo a estudantes de baixa renda. Serão concedidas 30 bolsas integrais e 30 bolsas parciais (50%) para o ano letivo de 2023 entre o ensino fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano)

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem fazer a inscrição por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição à Bolsa de Estudo, que deve ser retirado na Secretaria do Colégio, na Rua Catucicaba, 221, bairro Conceição, em Itabuna, no período de 7 até 20 de dezembro de 2022.

De acordo com o edital, o prazo de inscrição acontece de 9 até 20 de janeiro de 2023. A seleção dos bolsistas deverá ocorrer de 3 a 7 de fevereiro de 2023, quando será divulgada a relação dos nomes aprovados para receber a bolsa de estudos.

Gracileide Silva Guimarães Sousa, diretora do Colégio Batista de Itabuna, pontua que a instituição de ensino cumpre o seu papel social e de responsabilidade com a educação inclusiva, inserida em seu Projeto Político Pedagógico.

“Temos como objetivo com a concessão das bolsas de estudos, contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade, ajudando os estudantes de baixa renda a terem acesso a educação de qualidade”, reforça a educadora.