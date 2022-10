Colégio de tempo integral será entregue nesta sexta-feira em Floresta Azul

Às 9 horas desta sexta-feira (21), o Estado da Bahia vai entregar a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Fred Gedeon, no município Floresta Azul. O ato de inauguração contará com a participação do governador Rui Costa.

A nova unidade escolar possui oito salas de aula, biblioteca, auditório, refeitório, laboratórios, sala multifuncional, quadra poliesportiva coberta e campo de futebol society.

Ainda na ocasião, serão entregues quatro viaturas da Polícia Militar para fortalecimento da segurança pública na região Sul da Bahia.