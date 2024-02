Colégio Estadual do Iguape terá Aula Inaugural com presença da secretária Adélia Pinheiro

A abertura do ano letivo da rede estadual de ensino de 2024 contará com diversas atividades em toda a Bahia, nesta segunda-feira (dia 19). Em Ilhéus, a Aula Inaugural que marca a volta do período escolar terá a presença da secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro. A solenidade terá início às 9h, no Colégio Estadual do Iguape, que passou por obras de revitalização e será entregue pela secretária.

Em Feira de Santana, o governador Jerônimo Rodrigues, além de participar da Aula Inaugural, fará a entrega do novo Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina de Melo Erismann. A abertura oficial do ano letivo com o governador e a secretária será transmitida pelos canais do Youtube do Governo do Estado e da SEC.