Colégio Imeam terá primeira atividade presencial desde início da pandemia

O Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) promoverá, na tarde da próxima terça-feira (23), o primeiro evento com público presencial ao longo desse período de pandemia. Organizada pela diretora Luciene Maria do Nascimento, a atividade está prevista para acontecer às 15 horas, no Teatro Candinha Doria.

“Vamos fazer uma cerimônia de homenagem aos alunos do nono ano e premiar os que obtiveram maior desempenho, homenagem aos professores, alunos, Vetor disciplinar”, disse Luciene Nascimento. Ela informou que, num segundo momento, haverá um show de Educação Ambiental sobre o tema trabalhado no currículo feste ano, fundamentando as atividades com o tema ‘Ouse cuidar da casa comum’”.

Para terminar, a realização da aula da saudade das turmas do nono ano do colégio. “Na certeza de sermos vencedores em mais uma etapa da Educação, celebraremos essa conquista com arte e cultura”, diz o convite, elaborado pela Equipe Escolar 2021 do Imeam. (Com informações do Blog do Bené)