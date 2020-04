Colégio Vitória, de Ilhéus, passa a exibir videoaulas

Direção, coordenadores e professores do Colégio Vitória, em Ilhéus, encerram nesta terça-feira (31) uma série de reuniões virtuais com pais de alunos, objetivando esclarecer sobre a estratégia pedagógica que será adotada durante o recesso das aulas presenciais. De acordo com a diretora Ana Carolina Melo, o Conselho Nacional de Educação garantiu que os 200 dias letivos serão mantidos, mesmo diante da crise e, após este período, as aulas presenciais deverão se estender pelo mês de dezembro ou até janeiro de 2021.

Para amenizar o efeito da paralisação forçada, por conta da pandemia do Covid-19, a escola – que já vinha trabalhando conteúdo com seus alunos através de atividades de casa – passou a exibir videoaulas a partir desta terça(31). O encontro online realizado nos últimos dias com os pais e responsáveis é justamente para explicar o formato e pedir que eles mantenham a rotina dos filhos, com horários para acompanhamento das aulas e cumprimento das atividades pedagógicas. Um dia da semana, cada turma terá seus professores disponíveis online para dirimir possíveis dúvidas, às 10h30min.

Tempo normal só no retorno presencial

A agenda do dia não terá o mesmo tempo da aula presencial. O horário será reduzido. “Como é uma experiência nova, manteremos um tempo menor nas videoaulas para que, quando tudo se normalizar, haja um tempo maior de aulas presenciais, com um elaborado calendário de reposição”, afirma Ana Carolina Melo.

Algumas aulas já estão sendo gravadas pelos professores e serão disponibilizadas aos alunos na noite anterior à próxima agenda. Outras, serão com transmissão ao vivo. Apesar de ser legalmente possível o sistema remoto de avaliação, pelo menos, por enquanto, a escola não adotará o sistema.

Este modelo de diálogo com os pais e responsáveis, adotado por conta da plataforma ClassApp e pelo sistema de vídeo Zoom, está sendo considerado por Ana Carolina Melo, como um momento histórico. “Apesar de ser um momento inesperado que atinge o mundo, o desenvolvimento tecnológico está permitindo que escola e famílias continuem dialogando e traçando conjuntamente as alternativas educacionais que o momento exige”, destaca a diretora.