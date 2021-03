Colégio Vitória faz campanha na Páscoa e beneficia famílias em Ilhéus

Uma campanha para reafirmar a essência da fraternidade que a Páscoa inspira está sendo realizada pelo Colégio Vitória, em Ilhéus. A partir de uma ação realizada em suas redes sociais, com a participação voluntária de estudantes de todas as turmas, a instituição pretende arrecadar alimentos não perecíveis para doar a uma instituição filantrópica da cidade.

O Vitória está estimulando os estudantes a gravarem vídeos de 15 a 20 segundos expressando o sentimento do tema “Eu sinto a Páscoa no coração quando…”. A iniciativa não é obrigatória. Os interessados devem enviar a gravação para o whatsApp da coordenação pedagógica da escola até esta terça-feira (30). A iniciativa é coordenada pela equipe gestora da escola.

Os participantes – e também a comunidade em geral – estão sendo convidados a colaborar com a doação dos itens alimentares que poderão ser entregues nas secretarias das Unidades Centro, na Conquista, e Sul, no Jardim Atlântico, até o próximo dia 5, de segunda a sexta-feira de 9h às 11h30 e de 14h às 16h30.

Vitória Solidário

A entrega da arrecadação está prevista para o próximo dia 8. A entidade beneficiada será a Fraternidade Nossa Senhora da Aurora, que atua junto às comunidade carentes do Novo Ilhéus, próximo ao bairro do Iguape, e do Aterro do Itariri (lixão), nas imediações da estrada Ilhéus-Uruçuca.

Campanhas solidárias são uma marca importante nos projetos e ações do Colégio Vitória. Antes mesmo da pandemia, iniciativas como esta já faziam parte das atividades beneficentes da escola com o envolvimento direto dos estudantes. A própria fraternidade já foi beneficiada, em outubro de 2019, através do Projeto Vitória da Vida com a doação de 310 quilos de alimentos e produtos de limpeza, material doado para 70 famílias que moram nas imediações do Aterro do Itariri (lixão).