Colégio Vitória vence desafios da pandemia com proatividade e resiliência

Os desafios do isolamento social na pandemia da Covid-19 foram enfrentados pelo Colégio Vitória, em Ilhéus, de forma rápida e proativa. Resiliente diante das mudanças, a escola consolidou o ensino remoto para os alunos das unidades Sul e Centro, além de outras ações presenciais pontuais que são realizadas com base nos protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias.

As aulas, avaliações e projetos estão em andamento na Educação Infantil, Fundamental I e II e Ensino Médio. “Estaremos prontos para o que vier, com inovação e trabalho sério. Demonstramos isso, tanto na resposta rápida ao momento inicial de ensino remoto, como na manutenção da escola fora da escola”, destaca a diretora Ana Melo.

No Ensino Médio, por exemplo, houve debate sobre o mercado de trabalho em lives do projeto “Giro de Profissões”, para ajudar na escolha de uma profissão com especialistas de áreas como Direito, Jornalismo, Biologia e Veterinária. Uma gincana também mobilizou as turmas em tarefas de conhecimento e solidariedade virtuais e presenciais com protocolos de segurança.

Os alunos revisaram questões do Enem, doaram alimentos e produziram vídeos sobre a prevenção ao suicídio. O Ensino Médio realizou, ainda, em seu canal do youtube, uma live da programação da Semana do Meio Ambiente do Coletivo Ilhéus Sustentável para enriquecer as reflexões sobre a temática.

Respeito à diversidade

Nas turmas do Fundamental, ações importantes aconteceram, como as lives do 9º ano sobre diversidade humana, com olhar crítico e inclusivo sobre veganismo, universos fitness, alternativo e digital influencer, corpo livre, preconceitos (como gordofobia), sotaques, gírias e símbolos. O 6° ano pesquisou sobre estátuas erguidas nos estados brasileiros com construção final de cards publicados no instagram.

O 7º Ano produziu uma revista eletrônica abordando temáticas como adoção, preconceito, miscigenação, beleza, respeito e valores. Com o tema ‘Como estamos conectados ao que consumimos?’, os alunos do 8° ano assistiram a filmes, séries e documentários e, ao final, produziram podcast sobre alimentação, tecnologia, vestuário, saúde e beleza.

Na Educação Infantil, alunos das unidades Centro e Sul participam de atividades nas quais a criatividade e o lúdico estão presentes como, por exemplo, as aulas de contação de histórias do Ateliê Literário, com Tia Ana Fragassi, ou aulas show, às sextas-feiras, com Tia Ró.

Alunos do 5º ano tiveram palestra virtual com a integrante do Grupo de Amigos da Praia (GAP), Jurema Cintra, sobre a utilização da arte como transformação social. A vivência da arte circense foi um momento especial, assim como o breve e seguro reencontro entre crianças e educadores – seguindo o protocolo de segurança da covid – na atividade do Drive Thru do Dia das Crianças quando, mesmo de dentro do carro, foi possível confraternizar e amenizar a saudade.