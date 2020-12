Coletivo cultural apresenta “Diálogos Saberes e Sabores Agroecológicos”

Promover o diálogo em torno da produção, consumo, preparação, celebração envolvendo os alimentos agroecológicos e sua relevância no enfrentamento da Covid-19. Este é o objetivo do projeto “Diálogos Saberes e Sabores Agroecológicos”, iniciativa da Estação Orgânica Grapiúna – coletivo cultural em Itabuna. A partir da próxima sexta-feira (18), reunirá de forma virtual consumidores, agricultores, artistas, profissionais de diversas áreas, além do público em geral.

De dezembro a março, serão realizadas quatro entrevistas mensais utilizando uma plataforma digital com pessoas que se relacionam de diferentes formas com o alimento agroecológico. O intuito, segundo os organizadores, é proporcionar a troca de informações relevantes sobre o tema.

A primeira edição está agendada para começar às 20 horas do dia 18 pelo canal do YouTube da Cultura Web TV e terá como tema principal “Indicação Geográfica do Cacau Sul da Bahia, desafios e perspectivas”. Para este primeiro momento, foi convidado Cristiano Sant’Ana, diretor executivo da Associação Cacau Sul da Bahia.

A atividade conta com o apoio da Aranha Produções, Movimento Cacau, Chocolate e Cultura, da Cultura Web TV, do Artistas em Movimento – Coletivo Cultural e da Rede de Agroecologia Povos da Mata.

O projeto foi aprovado no Edital Nº07/2020 da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), que visa apoiar propostas a serem apresentadas pelas instituições e coletivos culturais com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (73) 98821-2079 @estacaorganica (Texto: Elaine Martins)