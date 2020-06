Coluna de Mariana Benedito – Aperta o sinto!

É, meu amado leitor! Está certo o que você leu. Apertar o sinto de sentir, do real, da montanha russa que é viver nesta vida linda e louca. E aperta o cinto também, porque estar nesta caminhada de alinhamento, auto-observação e cura emocional não é uma linha reta. Nunca foi e nunca será.

Quando a gente sente que precisa dar o primeiro passo na jornada desafiadora que é o autoconhecimento, olhar para as carências da nossa criança, enfrentar olho no olho as nossas sombras e botar luz neste inconsciente, temos a fantasiosa ideia de que o processo será trilhado às mil maravilhas.

Acreditamos que estaremos plenamente abertos para sentir e lidar com a dor, entendendo o que está acontecendo, enxergando todo o conteúdo que foi jogado de uma vida inteira para o porão da nossa mente, que saberemos e encontraremos todas as respostas e todos os porquês e que, além disso, saberemos perfeitamente o que fazer com tudo isso que foi visto, identificado e descoberto, que não hesitaremos em colocar todo o plano de ação em prática, para que a gente possa, a curto prazo, superar todos os nossos conflitos.

Pega aqui na minha mão, meu amado ser de luz que me lê aí do outro lado. Respire. É, respire. Faça uma respiração profunda aí. Sinta o ar entrando pelo seu nariz e saindo lentamente pela boca. O processo é cheio de curvas, altos, baixos, dúvidas e medos. É normal você achar que é muita coisa para lidar. É normal não saber o que fazer ou por onde começar. É normal você sentir que parece que é a pior pessoa do mundo. Você está colocando luz em um quarto escuro que não era aberto há muito tempo. Você vai enxergar com mais facilidade os móveis fora do lugar, a poeira, a sujeira. Está tudo bem.

Se abrir para sentir a dor já é um passo gigantesco. Enfrentar a negação, a culpa, a confusão que vem com todo esse processo requer tempo, auxílio. É devagar que a gente caminha. Abre um espacinho aqui, vê como fica com a mudança; ela pode ser estranha no começo e você pode se sentir tentado a voltar à posição anterior, até porque você estava acostumado com ela há tanto tempo, não é? Toda mudança requer um tempo de adaptação.

Daí surgem a angústia e ansiedade, porque parece que as coisas não andam e você se cobra porque já devia saber lidar com tudo isso. Calma. A transformação é feita um pouco a cada dia. Forçando um pouco no início, causando estranheza no começo até que flua com naturalidade. Se mantenha na caminhada, a direção é mais importante que a velocidade.

E esse processo de transformação tem o apelido de vida. Nenhum ser humano se cura 100%, ninguém na face deste planeta chamado Terra se conhece 100% ou domina suas tendências e integra suas sombras 100%. Tire este peso de suas costas. Estamos na caminhada. E a chave é aproveitar a viagem e não só deixar para viver quando chegar ao destino final.

Até porque não existe um lugar a se chegar, meu amado leitor.

A vida é aqui e agora.

Calibra o sinto, aperte o cinto e aproveite a viagem.

* Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

