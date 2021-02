Coluna de Ramiro Aquino – 05 de fevereiro

TEM INÚMEROS MÉDICOS CUIDANDO DA COVID e a turma elegeu a Dra. Terezinha Niella (Foto) como a preferida. As receitas dela são copiadas e ninguém morreu seguindo suas orientações.

MUITAS SÃO AS RECORDAÇÕES DE ANOS ANTERIORES e 2020 não vai deixar saudades. Foi um ano difícil para todos. Entramos em fevereiro de 2021 e as sequelas ainda são imensas. A Covid está aí e ainda tem inúmeros amigos morrendo.

A LEMBRANÇA AGORA É INTERNACIONAL e de uma contemporânea do Divina. Trata-se Bio Sá (Foto), que mora atualmente nos Estados Unidos e se corresponde com esta coluna.

DOS AMIGOS QUE TENHO, 2 DELES são muito importantes em minha vida. Antônio Vieira, o médico (Foto) e Nestor Amazonas, o televisivo (Foto), duas figuras que me ensinaram o que sei sobre Medicina e Televisão.

A PRÁTICA DO CICLISMO E um calendário para competições é o que pensa o Secretário de Esportes Enderson Guinho, que se reuniu com o Secretário de Trânsito Thales Silva e com representantes da área para tratar do assunto. O primeiro evento, a “Pedalada Itabuna”, está programado para este fevereiro.

ITACARÉ COMEMOROU DIA 26 PASSADO os 289 anos de emancipação política. Segundo o prefeito, não houve aglomeração, mas o programa de festas foi mantido. Itacaré é pequena e por si só já aglomera. Quem comemorou 104 anos foi a Santa Casa de Itabuna. Foi dia 28, mas a festa começou dia 25 com homenagem a colaboradores que enfrentam a Covid-19 e teve ainda a inauguração da Sala José Laytynher, com a presença da irmã dele Marly. Na quarta e quinta houve outras homenagens e missa.