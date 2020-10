Coluna de Ramiro Aquino

ANIVERSARIANTES DO DIVINA EM OUTUBRO: Lourival Pinheiro, 7, Mary Kalid, 22, César Brandão, 26. Precisei omitir os das fotos, para não perder a graça. Parabéns a todos.

-Adivinhem de quem é esta foto com a bola, niver em 9

-E quem é essa gatinha na praia, que fez niver em 16

-E essa, atualíssima, fazendo aniversário em 20, toda Olodum

DIA 21.11 ACONTECERÁ O MCDIA FELIZ, que este ano será bem diferente, a começar pela data, tradicionalmente no último sábado de agosto. O garoto-propaganda do evento será o humorista André Lucas e os tickets já estão à venda, custam R$17,00 e podem ser pedidos pelo fone (73) 99114-0758 com Adrian/Nancy/Tatiane, que o motorista vai buscar o dinheiro e levar os tickets.

A ONG UNIDOS PELO DIABETES, que realiza o mutirão do Diabético, iniciou um modelo no formato não convencional que conta com o apoio do CBO, da SOBED e ASDITA. Os exames, feitos no CAIC mostram pacientes selecionados por agentes comunitários que foram recepcionados para exames de retinografia digital e pé diabético. Cerca de 600 serão beneficiados. Segundo Dr. Rafael Andrade (Foto), a doença é responsável por alterações nos vasos sanguíneos com implicações na retina, coração, rins e membros inferiores, com complicações de cegueira, ataques cardíacos, falência de rins e úlceras que podem levar à amputação de membros e extremidades.

O REITOR ALESSANDRO SANTANA ANUNCIOU que a UESC passa a integrar o “Projeto Institucional em Rede: Laboratórios para testes de diagnósticos da Covid-19”, que prevê a realização de cerca de 10 mil testes utilizando RT- qPCR para detecção da Covid-19). O convênio foi assinado na quinta (22), no campus da UESC (Ilhéus), que é a única Estadual no grupo e será efetivado pelo Laboratório de Farmacogenômica e Epidemiologia Molecular, que já foi credenciado pelo Lacen.

COM INAUGURAÇÃO EM NOVEMBRO, a nova loja da Buriti em Itacaré terá como Diretora de Operações Laurizete Matos (Foto), já estando pronta a montagem de gôndolas e móveis. O espaço de 250 m² vai contemplar um mix de produtos já vendidos em Itabuna e Ilhéus. A Buriti dá início a uma nova fase no processo de expansão do grupo, que ao longo dos mais de 23 anos tem investido nos processos de mudança, sem perder a identidade e a essência.

TICA SIMÕES, DO DLA DA UESC, participa dias 5 e 6.11 do Simpósio internacional “A literatura no turismo, o turismo na literatura: Cruzamentos Analíticos”. Tica (Foto) apresenta a conferência sobre o tema: “Patrimônio ilheense e imaginário amadiano: Turismo virtual, em tempo de pandemia”, no dia 5. O evento é organizado pelo CEC da Universidade de Lisboa. Tica Simões é pesquisadora, ensaísta e pós-doutora em Literatura Comparada e Turismo Cultural (Lisboa), Professora aposentada do DLA da UESC, Comendadora da Ordem do Ensino Público (Lisboa) e do Mérito de São Jorge dos Ilhéus.