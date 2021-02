Coluna de Ramiro Aquino – 12 a 15 de fevereiro

NÃO CONSEGUI IDENTIFICAR A IMAGEM (Foto) das meninas e preciso da confirmação dos alunos do Divina. Quem souber informe. Não vale os que aparecem na foto.

A COVID-19 ATRAPALHOU ATÉ OS ENCONTROS dos Sobreviventes, grupo que se reúne mensalmente para almoçar e discutir assuntos da comunidade. Na (Foto) aparecem Sônia Maron, Norma (Valdece), Valdece, Luiz Gama, Martinelli, Sidnay e Ramiro. São 12 e faltaram, por motivos diversos: Afonso, Burgos, Peixoto, Ronaldo Garcia, Rui RCM e Ruy Cunha.

A CAPACITAÇÃO DOS COMERCIANTES, para participar de licitações e também como fornecedores do poder público, é o objetivo do workshop que a Câmara promoverá em 12.3 (parceria com entidades do comércio). O assunto foi discutido dia 26, com representantes da ACEI (Foto do Presidente Sérgio), AMPESBA, CDL e SINDICOM. O Legislativo foi representado por Erasmo Ávila, Israel Cardoso, Pastor Francisco, Felipe Ramalho, Uania Andrade e Cleide Oliveira.

JULIANA ENSINA SUCOS para emagrecer/refrescar o corpo no verão e são nutritivos. Ela é nutricionista e diz que o suco substitui o lanche manhã/tarde. Frutas que não devemos abusar (engorda): Lichia, tâmara, banana, manga, cereja, laranja. Ela recomenda uma unidade/dia, no máximo 3, de limão (baixa caloria). Duas receitas: “Imunidade” – 1 pedaço de gengibre, 1 maçã descascada, 1 limão com polpa/casca, 2 laranjas, 4 cenouras, 250 ml de água. “Suco Verde Detox”: 1 folha de couve, 1 limão, 1 maçã, ½ pepino, hortelã a gosto, 1 colher sopa de linhaça, 250 ml de água. Preparo de ambos: Bata os ingredientes e adoçante (Stévia de preferência) com a água até ficar consistente.

O CACAU JÁ FOI USADO NO ETANOL, NA CERVEJA e até contra a Covid-19, e agora é utilizado como uma biofábrica de moléculas terapêuticas que possuem propriedades para diversos setores industriais. O projeto é de pesquisadores da UESC, liderado pela Dr.ª Akyla Alves (Foto), e consiste em selecionar algumas proteínas do fruto como a ligação ao selênio. As moléculas podem ter alta aplicabilidade comercial devido às suas propriedades terapêuticas.

OUTRO QUE ESTÁ NO MEU CORAÇÃO e este da imagem que está sempre, com muito prazer, me usando. É o professor e confrade Edmundo Dourado (Foto) para quem já fiz inúmeros cerimoniais no Sistema.