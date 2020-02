Coluna de Ramiro Aquino – 21 a 24 de fevereiro

NO “QUEM É QUEM?” DESTA COLUNA LEMBRAMOS de duas figuras de mais de 40 anos atrás. Quem se lembra? Semana passada as personalidades escolhidas foram José Carlos “Zeca” e José Oliveira “Zezinho”. Muitos acertaram “Zezinho”, mas só dois lembraram de “Zeca”.

OS SOBREVIVENTES FIZERAM A PRIMEIRA REUNIÃO ANUAL com as presenças de 8 membros do grupo (Foto). Seriam 9, mas Sidnay teve problema familiar de saúde, Peixoto estava numa formatura em Sampa, enquanto Luiz Gama e Ruy Cunha não justificaram. A presença de Sonia Maron (acompanhada do filho César) foi motivadora do encontro.

VEM AÍ O CARNAVAL QUE TEM FERIADO OBRIGATÓRIO na terça, 25 e até ao meio-dia de quarta, 26. Como já tivemos o carnaval antecipado no final de semana de 7 a 10.2 e ninguém trabalha na segunda, 24.02, é mais um feriadão, dia de descanso para a rapaziada. Este é um país que vai pra frente.

O INQUIETO CARLOS EDUARDO SODRÉ (Foto) esteve na região esta semana. Visitamos com o amigo e seu arquiteto sua nova morada em Itapé, que será inaugurada com toda pompa e circunstância em 5 de junho. Fica perto da barragem Horácio Sodré. É mais um acontecimento na terrinha onde passei boa parte da minha infância.

HOMENAGEAMOS HOJE OS CONTEMPORÂNEOS e colegas que fizeram e aconteceram nas décadas de 60 e 70: Antônio Nunes, Carlos Shintomi e Lourival Pinheiro (Fotos). Os três merecem todas as homenagens. Saudades que vamos “temperar” dia 14 de março, quando nos escontraremos no Los Pampas. Todos têm a obrigação de ir.