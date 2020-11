Coluna de Ramiro Aquino – 27 de novembro

NO ÚLTIMO DIA 21 VI A PREMIAÇÃO, por uma live direto de Milão-IT, da Associazone Amore Solidale, pela Focus Brasil Awards. A Associazone é dirigida pela amiga Sonia Neres (Foto), da TV Cabrália, hoje residindo em plagas italianas. A AAS é uma instituição filantrópica, totalmente formada por voluntários, em favor de brasileiros e italianos. Sonia estará entre nós em 2021 e homenageará o marido, como já abordamos nesta coluna.

O AMIGO/IRMÃO ROBERTO SANTANA (Foto), da Folha da Praia, prepara, desde já, a edição de final de ano da sua revista. Tenho uma coluna na Folha e já mandei minha colaboração. Que outros colunistas sigam meu exemplo.

REVIVO O GRUPO DO DIVINA PARA DIZER que todos são feras na redação e concordo com o Rui Carvalho quando ele lamenta que a juventude não sabe cantar os nossos hinos, com raras exceções. Tem até poetas como a Margarida Sá Lobão e Antonio Carlos Macedo (Fotos), que com os seus mais de 50 anos sabem tudo do vernáculo.

A SICREDI INAUGUROU EM 19 DE NOVEMBRO, de forma virtual, uma agência sustentável estruturada em 40 contêineres. A nova construção, com os seus 5 andares, é uma das maiores do país e abriga a agência e a sede da cooperativa. Fica na Av. Beira Rio, vizinha à UNIMED, e o presidente Silvio Porto está rindo à toa (Foto).