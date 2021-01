Coluna de Ramiro Aquino – 29 a 31 de janeiro

FÁBIO LUCIANO (Foto) CONTINUA como assessor na ASCOM da Câmara de Itabuna. Com 21 anos de experiência, 15 na casa e bem relacionado com a imprensa. Auxiliando ele está Claus Oliveira, Celina Santos, Manoel Messias, Roberta Brandão, Deise Maron, Vinicius Barreto e Bruno de Jesus.

ERREI FEIO NA COLUNA EM QUE AFIRMEI que o médico Luis Jesuino assinava 15 artigos em revistas científicas. São 25 e 6 só sobre Endocrinologia.

COMISSÃO DA MULHER DA OAB, representada pela Presidente Andréa Peixoto com Ingrid Santos, Maria Goretti e Wandressa Souza, estiveram dia 20, com o vereador Israel Cardoso. Na ocasião, uma longa pauta foi discutida sobre a cidade e a política para combater a violência contra a mulher.

MUITOS AINDA ESTÃO COM MEDO DA COVID-19 e a turma do Divina, que se encontrou em março/20 reunindo mais de 100 pessoas, não teve nenhuma morte causada pelo vírus. Acácia Ribeiro e Iara Duarte (Foto), Lídia Pimentel (Foto) e Vera Macedo (Foto) esbanjam saúde.

RUI COSTA TEM NOVO CHEFE DA PM nomeado para o lugar de Anselmo Brandão, que passou para a reserva. O novo Comandante é o Cel. PM Paulo Coutinho. Nasceu no Recife e presta serviços à PM baiana desde 1986.

A CDL, VIA CARLOS LEAHY (Foto), totalmente recuperado de um problema que o levou a internamento no HCMF, quer, com as entidades do comércio, a volta da Zona Azul. Não se emenda. Está na ativa.

EM VEZ DE AGOSTO, AGORA É JANEIRO o mês de desgosto, morreram dois jornalistas Tyrone Perrucho e Odilon Pinto, 2 grandes da imprensa regional. Morreu também o grande amigo Geraldo Pedrassolli (Foto), viúvo, ex-gerente do BB, ex-secretário municipal. Este foi mais uma vítima da Covid-19.