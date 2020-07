Coluna de Ramiro Aquino

A PANDEMIA COVID-19 CONTINUA INCOMODANDO e causando inúmeros problemas aos brasileiros. O prefeito Fernando Gomes (Foto) se revoltou e declarou que abriria o comércio na quarta-feira passada, 01.07 mesmo que o prendessem. Já sei que ele não cumpriu a palavra depois de conversa com o governador Rui Costa, que recomendou a não abertura. O alcaide já teve palavra e virou até chacota internacional.

DIA 1º.07, FOI POSSE NA SANTA CASA e a Provedoria assumiu. Na presidência o Provedor Francisco Valdece Ferreira de Sousa, na vice Antonio Augusto Rossi Monteiro, na 1ª. Secretaria Carlos Veloso Leahy, na 2ª. Sílvio Roberto Souza Oliveira, na 1ª. Tesouraria, Peter Devires Lemos Santos e na 2ª., José Moreira Laytynher.

POR FALAR NA INSTITUIÇÃO CENTENÁRIA, parabéns à Enfermagem do HCMF, que recebeu justa moção de congratulações pelo atendimento perfeito ao paciente Elder Almeida, vítima do Covid-19. A Enfermeira Larissa Cavalcante (Foto) recebeu a homenagem pública.

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMI realiza um trabalho notável através da Secretária Nilmecy Gonçalves, que está anunciando duas atividades para o mês de julho. A partir do dia 8 e no final do mês. É voltada para professores, coordenadores, diretores e vice-diretores.

QUEM GOSTA DO DIREITO ESTÁ NA HORA de adquirir “Tribunal do Júri-História, Origem e Evolução no Direito Processual Penal”, do amigo Vercil Rodrigues, editado pela Direitos Editora/2020. O cara é fera e sabe o que escreve.

O JEQUITIBÁ ESTÁ PRONTINHO PARA REABRIR, seguindo as orientações das autoridades locais, estaduais e da Abrasce (se for reaberto). E enquanto isso, teve mantido o BR A, que consolida o shopping como o maior centro comercial de prestação de serviços e lazer do Sul da Bahia, graças a uma gestão administrativa eficiente, como a de Manoel Chaves Neto (Foto).