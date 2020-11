Coluna de Ramiro Aquino – Edição 13 de novembro

SEMANA PASSADA FIZ UM TESTE sobre um certo goleiro que foi reserva na Copa do Brasil conquistada pelo Esporte Clube Bahia em 1959. É um conhecido advogado, aposentado, membro da confraria dos Clube dos Sobreviventes (Foto atual), que aparecia na imagem. Natural que 61 anos depois a redução da foto ficasse prejudicada e ilegível, por isso publicamos imagem de 2020.

O CONSU (UESC), SEGUNDO O REITOR ALESSANDRO, aprovou via portaria 530 a homologação da seleção de estudantes de graduação e pós para Auxílio Inclusão Digital 2020. As listas estão publicadas no site www.uesc.br. Estão classificados 1008 estudantes (996 da graduação/12 da Pós). O Auxílio é amparado no Consu 018/2020/030820 e no Consepe 038/2020. A medida é em caráter excepcional e temporário.

VAMOS MUDAR A CÂMARA DE ITABUNA nestas eleições que acontecem em 2 dias e tem muita gente boa como candidata. Vamos votar no moderno, com ideias novas. São mais de 500 candidatos a vereador (pra que tanto?) e nomes como Antonio Carlos Saadi, Celso Soares, Suse Mayre são novos e ótimos. No sábado recebi a visita do Otoniel Azevedo com as propostas da mulher Suse Mayre Azevedo (Foto), para o seu mandato. Dos mais velhos temos o César Brandão e o Ricardo Xavier. Para Prefeito são 11 candidatos e 3 já estiveram por lá: Fernando Gomes (5) Geraldo Simões (2) e Azevedo (1). E querem voltar.

QUEM FEZ ANIVERSÁRIO EM NOVEMBRO de 2020, dia 8, foi a colega do Divina Gilka Almeida (Foto).

O JEQUITIBÁ VAI CONSTRUIR EM ILHÉUS, diferentemente do shopping de Itabuna, numa parceria da Guimarães Construtora com o Grupo Chaves. A obra deverá se iniciar em 2021 e tem 3 anos para ser concluída. Para acertar os detalhes, houve uma reunião entre o construtor Dênis Guimarães, o empreendedor Manoel Chaves Neto e advogada Alessandra Chaves (Foto).