Coluna Ramiro Aquino 16 a 19 de outubro

LEMBRANDO O DIVINA PROVIDÊNCIA com a recordação de fotos, onde aparece a turma de 1968 e o único velhinho é o Dr. Celso Fontes Lima, um dos fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo e o timaço, onde só identifico Dona Lindaura e o técnico Renan Magalhães. O resto é estudante. Quem identifica quem é quem nas turmas?

-A escadaria com a turma/68, com o fundador da SSVP, Dr. Celso Fontes

-Desse timaço conheço todos (mas não digo) exceto D. Lindaura e Renan

SEBRAE REALIZA EM OUTUBRO SUA PROGRAMAÇÃO e pede aos interessados que tomem conhecimento pelos fones: (73) 3634-4068, 9.9974-2263, 3613-9734 e 9.9974-2262 ou site: https://bit.ly/eventos_sebrae. São mais de 9 mil vagas gratuitas para capacitação em planejamento, crédito, inovação, marketing, empreendedorismo e gestão. Os cursos começaram em 02.10.

O PROFESSOR E ESCRITOR RUY PÓVOAS (Foto) lançará virtualmente neste sábado, 17, através de uma live em que conversará com a Presidente da ALITA Silmara Oliveira, a partir das 17 hs, o romance “A sombra do espelho”. Participem. Ainda este mês o professor lançará a 2ª edição do livro de contos “Santuário de Iansã”.

RECEBI DE ESTHER DO GACC UMA FRASE atribuída a Ariano Suassuna (Foto) a respeito do Dia do Nordestino, comemorado no último dia 8.10. Achei fantástica: “Não troco o meu OXENTE pelo OK de ninguém.”

FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL de 08.10 um novo decreto de calamidade pública na Bahia em virtude da pandemia do coronavírus. Com o novo documento, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais, no âmbito das suas competências, para apoiar as ações de resposta ao desastre. Estado e municípios poderão acessar recursos federais via Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para que sejam utilizados no combate à pandemia da Covid-19. O novo decreto substitui o anterior, publicado pelo Governo do Estado em abril e que tinha validade até dia 07.10.

SERÁ DIA 21 DE NOVEMBRO O MCDIA FELIZ de forma virtual em virtude da pandemia da Covid-19. Recebo informação do GACC Sul da Bahia que este ano será diferente, para evitar aglomeração. Os tickets custam R$17,00 e podem ser pedidos, mínimo de 10, pelo fone (73) 99114-0758 com Adrien, Nancy ou Tatiane, que o motorista do GACC irá buscar.