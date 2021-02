Coluna Ramiro Aquino – 19 a 22 de fevereiro

DAS MAIS EXPERIENTES DA AGRAL, a Zélia Possidônio (Foto) não fossem as funções domésticas e de professora, já teria sido presidente da Academia. Por enquanto, ela assume a 1ª Secretaria e este colunista a 2ª Tesouraria.

MARCADA PARA FINAL DE MARÇO a inauguração do “Principado do Estreito D´Água”, uma obra do irrequieto Carlos Sodré (Foto) às margens da represa Horácio Sodré, em Itapé. A casa está linda, receberá muitos convidados. Ausência sentida a do ex-Governador e ex-Reitor Roberto Santos, falecido há poucos dias e amigo do dono da casa.

DEMÓSTENES ALMEIDA, QUE FOI PRESIDENTE da Academia de Letras de Inhúmas-GO, será sócio correspondente da AGRAL. Demóstenes (Foto) será nomeado pelo ainda Presidente, este colunista.

UM AMIGO QUE MORA NO MEU CORAÇÃO é o Antônio Lopes (Foto), que me ensinou tudo sobre texto e jornalismo (como escreve bem). Fez a apresentação do meu livro. Lopes é uma dessas pessoas encantadas.

ROSE CORDEIRO BARBOSA (Foto) é a Administradora Financeira do HOBR, que completou em janeiro os seus 25 anos (ela tem mais de 25 anos na casa, pois começou na construção) e que tem na linha de frente (hospital e clínica) nomes capacitados não só dentre os técnicos, administradores, auxiliares, etc. Entre médicos e funcionários de diversos setores são mais de 125.

DADOS DA ASSOCIAÇÃO DO SETOR de meios eletrônicos de pagamento informam que os brasileiros realizaram R$ 2 trilhões em pagamentos em 2020, o que representa crescimento de 8,2% em comparação com 2019. O resultado superou as expectativas do setor, apesar dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19 e mostrou forte recuperação no segundo semestre.

JORGE ANTÔNIO BRAGA RECEBEU CERTIFICADO (Foto) da Grande Oriente por relevantes serviços pelo desenvolvimento econômico de Itabuna e pelos serviços empresariais como Venerável da Loja Areópago Grapiúna.