Com 15 novos respiradores, Hospital de Base ganha fôlego na luta contra o Coronavírus

O combate ao coronavírus na região sul da Bahia ganha, a partir dessa quarta-feira (3), o reforço de 20 novos leitos de UTI no Hospital Luis Eduardo Magalhães, em Itabuna. A unidade, também conhecida como Hospital de Base, recebeu 15 respiradores adquiridos pelo Governo do Estado e equipamentos para garantir a implantação definitiva de outros cinco leitos que já contavam com os aparelhos de ventilação. Outros 38 leitos clínicos já estão funcionando no hospital para receber e estabilizar pacientes com sintomas mais leves da doença.

“Acabamos de entregar os equipamentos e, ainda nessa quarta-feira (3), a prefeitura vai poder abrir 20 novos leitos de UTI para ampliar a oferta de atendimento para Itabuna e região. Duas pessoas podem usar um respirador durante um mês e isso pode significar a preservação de, pelo menos, 30 vidas. Estamos lutando no esforço de garantir que todos os baianos que precisem não fiquem sem atendimento”, afirma o secretário da saúde do estado, Fábio Vilas-Boas.

Para o diretor da unidade, Eduardo Kowalski, os respiradores são essenciais para o tratamento da covid-19. “Os equipamentos nos permitirão atender pacientes com problemas respiratórios graves causados pela doença, o que é fundamental para nossa região que registra um número alto de infectados. É uma garantia de que vamos poder atender muito mais pessoas. Estamos operando com uma equipe especializada formada para o atendimento dos pacientes, com médicos e enfermeiros que estão lidando exclusivamente com a doença”.

Para lutar contra o avanço do vírus na região, o Governo do Estado inaugurou uma unidade de Atendimento Covid-19 no Centro de Convenções de Ilhéus, integrando uma estrutura que já conta com os Hospitais da Costa do Cacau e o Hospital de Ilhéus, totalizando em 150 leitos de UTI. Além disso, a cidade aguarda o credenciamento de mais 13 leitos no Hospital São José e outros 30 na montagem de um hospital de campanha. Em Itabuna, estão sendo oferecidos 40 leitos no Hospital Calixto Midlej e 13 leitos infantis no Hospital Manuel Novaes.

Equipamentos

Atualmente, o Governo da Bahia possui em estoque 879 mil luvas, mais de 922 mil máscaras cirúrgicas e 300 mil unidades da máscara N95. Além disso, o Governo do Estado adquiriu 32 milhões de luvas, nove milhões de máscaras cirúrgicas e um milhão de máscaras do tipo N95, o que são suficientes para atender a demanda por até seis meses.

Repórter: Tácio Santos