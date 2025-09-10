Com 30% de desconto em mais de 60 itens, O Boticário lança promoção na linha capilar

Atenta à paixão nacional pelos cuidados com os fios e a necessidade de rotinas capilares eficientes, marca oferece soluções com benefícios comprovados, para diferentes tipos de cabelo, e preços a partir de R$12,90.

Best-sellers de Match, linha de cuidados capilares do Boticário, ganham 30% de desconto para garantir a renovação dos produtos da marca no box da consumidora. Válida em todos os canais de compra, a promoção enfatiza a estratégia de Match em promover soluções variadas para todos os tipos de cabelo, atendendo à paixão nacional por cuidados com os fios, justificada pela expectativa de crescimento desse mercado, que deve alcançar US$7,70 bilhões até 2028, de acordo com dados da Mordor Intelligence¹.

Pesquisa recente realizada pelo Kantar² aponta que as brasileiras têm diminuído a frequência de compra de produtos capilares, mas o carrinho está cada vez mais cheio. Os dados ilustram como o mercado está aquecido e a consumidora, em particular, aberta a compras conscientes, em que esperam para aproveitar oportunidades específicas para comprar mais e com preços mais competitivos.

“Entendendo esse comportamento em um mercado tão aquecido, nossa estratégia promocional é pensada para ampliar e fidelizar a experiência da consumidora com a marca, incentivando-a a explorar uma gama maior dos nossos produtos e, assim, manter Match presente em seu dia a dia.” afirma Poppy Fischer, diretora da categoria de cabelos do Boticário.

Vigente até 21 de setembro, a campanha promocional enfatiza os benefícios dos “exageros conscientes de beleza”, para as consumidoras que gostam de cuidar do cabelo. Com isso, compras programadas e em períodos estratégicos de descontos possibilitam oportunidades de diversificação dos produtos para atender a diferentes necessidades e rotinas capilares e, desta forma, maximizar o custo-benefício das escolhas.

Na Match Promo deste ano, estarão presentes itens das linhas “Hidratação e Brilho”, “Nutrição Profunda”,“Ciência das Curvas” entre outras opções. Com mais de 60 itens promocionados, entre shampoos, condicionadores, leave-ins, máscaras e óleos finalizadores, é possível criar infinitas combinações de rotina capilar, de acordo com diferentes estruturas de fio da consumidora, das lisas às crespas. Todas com uma entrega potente de perfumação, com fragrâncias inspiradas na alta perfumaria.

Mas, para quem está começando a cuidar dos cabelos agora e não quer ter o trabalho de decidir entre tantas opções, será possível escolher “carrinhos de compra” prontos no e-commerce, com seleções de produtos exclusivamente feitas por influenciadoras experts no assunto e sendo possível acessá-los nas recomendações do blog da marca.

Quem desejar aderir à promoção pode recorrer a todos os canais de venda do Boticário. Os produtos com 30% de desconto estão disponíveis nas lojas físicas da marca em todo o Brasil, onde nas compras acima de R$300 a consumidora também leva de brinde um Shampoo Nutrição Profunda de Match³. Além disso, é possível garantir os queridinhos no e-commerce, no aplicativo para Android e iOS e por meio do WhatsApp, no número 0800 744 0010 – oficial e seguro – para verificar a disponibilidade local. Outra possibilidade é entrar em contato com um consultor da marca em encontre.boticario.com.br.