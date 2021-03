Com 40 leitos Covid, Hospital de Campanha aberto para Itabuna e região

Cerca de 15 dias depois de anunciar a construção da unidade, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), entregou o Hospital de Campanha para atendimento a pacientes que necessitem de leitos clínicos e de UTI por complicações com o novo coronavírus. “Esse hospital tem homens e mulheres que vão se dedicar a salvar vidas humanas com o suporte de equipamentos com tecnologia de ponta’, afirmou.

Augusto lembrou que há um ano ele recebeu acolhimento e atendimento especializado no Hospital Calixto Midlej Filho, da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, depois de acometido pela Covid-19, que o levou a ficar internado por 44 dias na UTI. “Vivi esta triste realidade. Por isso, meu empenho em abrir esta unidade especializada para livrar as pessoas desse sofrimento”, destacou.

O prefeito de Itabuna disse que o Brasil vive um colapso na saúde, onde pessoas estão morrendo por falta de leitos clínicos ou de UTI. “Precisamos todos compreender que nosso inimigo maior é o novo coronavírus. Portanto, é importante que as pessoas mantenham o distanciamento social, evitem aglomerações, usem máscara facial, higienize as mãos e usem álcool gel 70%”, acrescentou.

União necessária

O alcaide itabunense lembrou a importância de as forças políticas estarem juntas no enfrentamento à doença. “Precisamos nos unir, unir os prefeitos. Claro que hospital por si só nada resolve. É preciso conter aglomerações. Tenho muita fé que tudo isso vai passar e a gente vai reunir os amigos, as famílias… Mas, a nossa responsabilidade só faz aumentar. Por isso, Itabuna está dando um passo importante para que a população local e regional tenha acesso à medicação, a profissionais qualificados, acesso à vida”, completou.

O prefeito agradeceu o apoio do secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, e do governador Rui Costa, cuja dedicação e cuidado com os 417 municípios têm sido integrais. O secretário tem feito um grande trabalho junto com o governador. Vamos ter a oportunidade de trazer grandes obras estruturantes para Itabuna, mas este é o momento de salvar vidas humanas. Tudo isso vai passar”, reforçou.

Antes de falar na abertura de entrevista coletiva no Teatro Candinha Doria, o prefeito Augusto Casto pediu um minuto de silêncio em homenagem às 466 pessoas que faleceram entre março do ano passado e março deste ano por complicações da Covid-19. A coletiva foi antecedida de visita técnica ao Hospital de Campanha, construído em área anexa ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

A visita contou com a presença do deputado federal Paulo Magalhães (PSD-BA), dos presidentes Amurc, Marcone Amaral, e do Consórcio Interfederativo de Saúde, Milton Cerqueira, dos médicos Eric Ettinger Jr, diretor Hospital de Campanha, e das secretárias de Saúde, Livia Mendes Aguiar, e de Promoção Social e Combate à Pobreza, Andrea Castro.