Com 435 casos de Covid-19, Itabuna recomeça Drive Thru

Em razão do aumento das notificações e de casos ativos da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna retomou a realização de testes para detecção da doença na modalidade Drive Thru. Segundo a Vigilância Epidemiológica, estão sendo disponibilizados cerca de 180 procedimentos, entre o tipo Rápido e o PCR, diariamente, para pessoas que apresentam sintomas da doença.

Tais testes estão sendo realizados no estacionamento do Teatro Municipal Candinha Doria, mas é preciso entrar em contato com o setor para agendamento. Basta telefonar para (73) 98109-7642, 98123-8664, 98119-6702 e 98119-5886.

Conforme o último boletim, divulgado na noite de ontem (30), eram 435 casos ativos da doença, sendo 70 a mais do que os números do dia anterior. A quantidade de curados chegou a 13.603 e foram confirmadas 345 mortes desde que a epidemia chegou ao município.