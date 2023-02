Com 79 foragidos localizados, tecnologia é o destaque do Carnaval

Os 79 foragidos da Justiça, com mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo, estelionato, furto e porte ilegal de arma de fogo, capturados com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública, são o principal destaque do maior Carnaval de todos os tempos.

O balanço da maior festa a céu aberto foi apresentado, na quarta-feira (22) de cinzas, pela Secretaria da Segurança Pública.

Separando por evento, foram 46 criminosos encontrados pelo Reconhecimento Facial no circuito Dodô (Barra/Ondina), 19 no Osmar (Campo Grande), 11 no circuito Batatinha (Centro Histórico), um no Carnaval de bairro, em Itapuã, um na festa de Camaçari e o último no Carnaval de Santo Estevão, no interior.

Entre os criminosos encontrados pelo Reconhecimento Facial está um ex-soldado do Exército Brasileiro, integrante de uma organização criminosa presente no bairro de Valéria. Além de homicida e traficante, ele treinava comparsas para uso de fuzil e atuação em confrontos.

“A quantidade de criminosos localizados pelo Reconhecimento Facial no Carnaval é espetacular. Cada alerta, abordagem e confirmação de mandado motivavam ainda mais as equipes da SSP, PM e PC”, vibrou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Estatísticas

Nos sete dias da folia foram registradas reduções de lesões corporais e de crimes contra o patrimônio (furtos s roubos).

As lesões, ocasionadas, na maioria das vezes, por brigas, saíram de 120, em 2020, para 58 casos este ano. “Importante enfatizar que os nossos dados estão semelhantes aos do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu)”, destacou Werner.