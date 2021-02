Com ampliação do Toque de Recolher, Shopping Jequitibá tem novo horário

Em função do novo decreto do Governo do Estado que amplia o Toque de Recolher a partir de hoje segunda-feira, passando a vigorar das 20 horas às 5 horas, o Shopping Jequitibá anunciou a alteração do horário de funcionamento. Para se adequar à medida, que visa conter o avanço da Covid 19, o shopping passa a funcionar de segunda a sábado das 10 às 19:00 e domingo das 13:00 às 19:00, lembrando que neste dia a praça de alimentação abre a partir do meio dia.

O Shopping Jequitibá vem reforçando os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saude na prevenção da Covid 19. Entre as medidas adotadas estão a instalação de medidores digitais de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social, e higienização permanente dos espaços.



O shopping também promove a capacitação de colaboradores e fornece orientações sobre prevenção em banners nos corredores, ponto de ônibus em frente ao shopping e mídias sociais.