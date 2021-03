Com ampliação do Toque de Recolher Shopping Jequitibá tem novos horários de funcionamento

Com o decreto publicado pela Prefeitura de Itabuna, seguindo as determinações do Governo do Estado, que estabeleceu toque de recolher entre 18 e 5 horas, o Shopping Jequitibá tem novos horários de funcionamento a partir desta terça-feira, dia 23. Entre hoje (23) e sexta-feira (26), o Big Bompreço, a farmácia e a lotérica funcionam das 8 às 17 horas, as lojas e quiosques das 9 às 17 horas, a Praça de Alimentação das 10 às 17;30 horas e a academia das 5:30 às 17:30 horas.

No sábado e no domingo, dias 27 e 28, o Big Bompreço e a farmácia funcionam das 8 às 17 horas, a lotérica das 8 às 14 horas e os estandes da Cacau Show, Kopenhagen e Le Biscuit abrem das 10 às 17 horas no sábado e das 12 às 17 horas no domingo para comercialização de produtos de Páscoa, ao lado do hipermercado. Lojas e quiosques estarão fechados e os restaurantes só poderão funcionar através de delivery. A comercialização de bebidas alcoólicas está proibida no final de semana.

Atendendo o novo decreto, que visa conter o avanço do novo coronavírus em toda a Bahia, o cinema permanece fechado. Para garantir a segurança dos clientes, lojistas e colaboradores, o Shopping Jequitibá vem adotando protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde, Entre as medidas adotadas estão a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social, higienização permanente dos espaços, capacitação de colaboradores e orientações sobre prevenção em banners nos corredores do empreendimento.