Com as chaves do Residencial Itapoan, moradores só aguardam água e luz

Foi programada para terminar nesta sexta-feira (25) a assinatura de contratos e entrega de chaves dos apartamentos do Residencial Itapoan. Localizado no bairro Jorge Amado, em Itabuna, é composto por 748 unidades habitacionais. Parte do programa Minha Casa, Minha Vida, cada uma possui sala, dois quartos, circulação, banheiro, área de serviço e cozinha.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) orientou as famílias beneficiadas a comparecer portando RG, CPF e termos de vistorias originais. Nos grupos familiares compostos por casal, os dois deverão comparecer para assinatura dos contratos. Somente idosos e pessoas com deficiência poderão estar acompanhados. A assinatura acontece no CRAS CEU e a entrega das chaves no Residencial, sob a responsabilidade da Construtora.

A inauguração do empreendimento, prevista para ontem (24), contaria com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, mas não pôde comparecer devido a incidente. Segundo a assessoria do município, o avião em que ele estava sofreu uma pane e teve que retornar para Petrolina (PE).

Contas de água e luz

Embora já com a chave, os moradores ainda não têm distribuição de água e energia nos apartamentos. Entretanto, cada proprietário será responsável pelas ligações e pagamentos de contas junto à Emasa (Empresa Municipal de Águas e Saneamento) e Coelba.

Conforme a Secretaria de Assistência Social, eles já têm a solicitação em mãos e devem procuram os referidos órgãos responsáveis. Quanto à energia, a Coelba informou que deverá estar disponível num prazo máximo de 30 dias.