Com até 30% off, Boticário celebra o Dia das Mães

Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães de 2024 será celebrado no dia 12. A data comemorativa traz o momento ideal para retribuir todo o amor e cuidado que envolve o maternar. Neste ano, com a campanha “A Tormenta”, o Boticário tem como objetivo incentivar as mães a construírem uma relação de confiança mútua com os filhos adolescentes. Para tornar a data ainda mais única, a marca-líder* em presenteáveis apresenta uma gama de 16 kits e ainda uma variedade de combos exclusivos que são sucesso e vão agradar desde as mães mais clássicas e sofisticadas, até as modernas e práticas.

Com preços especiais a partir de R$ 86,90, até o dia 12 de maio, os itens em edição limitada contam ainda com descontos imperdíveis de até 30% em todos os canais de vendas – e-commerce, no site e app exclusivo, lojas físicas, revendedores espalhados por todo o Brasil e no WhatsApp Boti, em que é possível aplicar mais 15% de desconto adicional na primeira compra. A grande novidade, especialmente escolhida para celebrar o Dia das Mães, é a fragrância Liz Flora – lançamento que conta com perfil olfativo floral inspirado na flor de jacarandá, combinada com a potência amadeirada da base de sândalo. O aroma evoca o espírito de milhares de mulheres brasileiras que são referência de força e inspiração.

Para as mais românticas, o Kit Presente Dia das Mães Lily traz a mais pura fragrância dos lírios para uma rotina leve. Composto por Lily Eau de Parfum em miniatura, Óleo Perfumado Desodorante Corporal Lily e Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, essa é uma das coleções mais sofisticadas da marca. O encanto da linha proporciona todo o cuidado e carinho que a sua presenteada merece na ocasião. Ainda em perfumaria, o Kit Presente Dia das Mães Liz conta com creme hidratante, sabonete líquido e a fragrância, entregando autocuidado. A composição irresistível combina com mulheres que buscam por fragrâncias com personalidade e potência.

Em cuidados corporais, o Kit Presente Dia das Mães Nativa SPA Ameixa traz um momento de autocuidado completo; enquanto a deliciosa e inesquecível fragrância da ameixa, intensa e vibrante, é para cuidar de quem sempre cuidou. Já o Kit Presente Dia das Mães Cuide-se Bem Deleite, com fragrância gourmand, traz anis fresco estrelado na saída, aliado ao coração com frésia, flor de caramelo, orquídea, marshmallow de ouro, chantilly e vanilla. Por fim, a base é composta por benjoim, sândalo, ambrette, creme de baunilha, cedro cremoso e fluffy musk.

Para deixar tudo ainda mais especial, neste ano, a artista e aquarelista Luisa Simão, que utiliza a maternidade como inspiração de sua obra, foi a responsável pela criação da arte da caixa de presente para a data, que acompanha todos os kits exclusivos. Com flores alinhadas às fragrâncias da marca, as embalagens transmitem delicadeza, sofisticação e cuidado em cada detalhe.

Durante o período que antecede a data, os presenteáveis especiais contam ainda com a ativação Mais Presente – QR Code que dá acesso a um site exclusivo, em que o consumidor presenteado poderá escolher um presente extra, recebendo o voucher para resgatá-lo. Além de ser uma forma afetuosa de aguardar a chegada desse domingo tão importante, essa também é uma ótima opção para demonstrar ainda mais amor, com sessões de massagem, ingressos para o cinema, itens personalizados, entre outros benefícios.

Aquarelas personalizadas são aposta de lojas-conceito do Shopping Morumbi e Pátio Batel

Além das Gift Station, estações de personalização gratuita de presentes disponíveis em todos os Boticário Lab, as compras a partir de R$ 200 realizadas nas lojas-conceito do Morumbi, em São Paulo, e Pátio Batel, em Curitiba, nos dois fins de semana de maio, sexta-feira (3) e sábados (4 e 10), das 14h às 22h, e nos domingos (5 e 11), das 14h às 20h, recebem uma experiência especial e única com personalização em aquarela.

As artistas Lu Simão, em São Paulo, e Lila Fisbein, em Curitiba, trarão desenhos exclusivos e pensados para cada consumidor, com o intuito de aprimorar o mimo escolhido com um toque pessoal, que conecta e reforça o amor e a beleza em todos os detalhes. O serviço acontece nas datas e horários disponíveis, conforme mecânica e disponibilidade das artistas.

Fonte: Kantar Insights Brasil – Pesquisa Nacional – 400 entrevistas por onda (fev/24) – Homens e Mulheres/18-60 anos/compradores de presentes do segmento de fragrâncias, beleza e cosméticos em 2023.