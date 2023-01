Com até 50% off em mais de 600 produtos, o Boticário apresenta a primeira Boti Promo de 2023

Para muitas pessoas, a chegada de um novo ano traz possibilidades, expectativas e um estado de renovação importante e necessário para recepcionar o período da melhor maneira possível. Pensando em proporcionar economia, sem deixar de lado o autocuidado, o Boticário apresenta a primeira Boti Promo de 2023. Até o dia 22 de janeiro, mais de 600 produtos contam com descontos de até 50%. São diversos itens que compõem o variado estoque da marca e apresentam a versatilidade do Boti.

A oportunidade da marca vem para ajudar os consumidores a atualizarem seus estoques de produtos, economizando nos itens que não podem faltar durante o ano, seja de cuidados com o corpo, a pele e os cabelos, ou até mesmo aquela fragrância favorita com preços especiais. Os principais destaques ficam por conta dos produtos icônicos de perfumaria, como o Floratta L’amore Desodorante Colônia, que combina o aroma cítrico, doce e licoroso do exclusivo acorde Limoncello com o lado floral do Neroli, que sai de R$ 134,90 por R$ 66,90, com 50% de desconto. Já o Arbo Botanic Desodorante Colônia, com 30% (de R$ 134,90 por R$ 93,90) traz o revigorante acorde Energy, composto pela Sálvia, ingrediente comprovado pela neurociência por despertar a sensação de energia que a natureza proporciona para todos os amantes de aventura. Com o clássico Boticollection Anni Desodorante Colônia, um floral frutal que possui notas de saída com acordes de frutas exóticas, equilibrados logo em seguida pelo corpo de frésia, muguet e jasmim, apresenta na combinação uma fragrância feminina e delicada.

Para manter o autocuidado corporal em dia e já preparar um detox pós-Ano-Novo, Nativa SPA apresenta descontos de até 50% em produtos das linhas Baunilha Real e Ginseng e Cafeína, lançamento do último ano que apresenta, com inovação, uma fórmula anti-inchaço e proporciona alívio e conforto para a pele com fragrância deliciosa e envolvente. A Loção Drenante Desodorante Corporal Nativa SPA Ginseng e Cafeína, aliada a uma rotina de massagens, reduz visivelmente o inchaço no corpo em três semanas e mantém a pele mais firme e tonificada – de R$ 49,90 por R$ 24,90. Já o Gel Esfoliante Corporal Nativa SPA Ginseng e Cafeína desodoriza a pele com mistura de notas doces e frescas e sai de R$ 66,90 por R$ 39,90.

Como cuidado facial, Boti.Sun – grande lançamento do ano para o Boticário – entrega proteção solar para todos os tipos de pele com toque seco e textura leve. O Protetor Solar Facial Antioleosidade FPS 70 Boti.Sun Acqua Fluido entra em promoção com 20% de desconto, de R$ 54,90 por R$ 43,90. Já o Protetor Solar Corporal Gel Creme FPS 70 hidrata a pele com acabamento 100% invisível, alta proteção contra UVB e UVA e ação antioxidante, de R$ 64,90 por R$ 51,90.

A Boti Promo é válida para todas as lojas físicas, no site da marca e no link www.boticario.com.br, no app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

A promoção é não cumulativa e válida na compra de produtos selecionados de 26/12/2022 a 22/01/2023. Consulte os itens participantes nos canais de venda e percentuais de desconto aplicados para sua região. Sujeito a limitação de estoque.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada** do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.