Com avanço da vacinação, Ilhéus registra queda da taxa de internações

Após seis meses do início da vacinação contra a Covid-19, Ilhéus começou a apresentar redução progressiva no percentual de internações e índice de casos e mortes em decorrência da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), houve diminuição de aproximadamente 1.500 atendimentos no Centro Covid-19, comparando junho e julho deste ano.

Referência na região sul da Bahia, a unidade prestou 3.146 atendimentos no mês passado, com registro de 51 óbitos e média diária de 26 pacientes internados na UTI. Já em julho, o número de atendimentos caiu para 1.865, com média de internação diária de 23 pacientes e 26 óbitos, contabilizados até esta quinta-feira (29).

Além das medidas restritivas adotadas pela Prefeitura para conter a disseminação do vírus, a estratégia de vacinação estruturada contribuiu significativamente para manter a tendência de queda. Embora o cenário apresente certa estabilidade, a Sesau alerta que a pandemia não acabou.

O prefeito Mário Alexandre reiterou que a colaboração da população continua sendo decisiva para frear o ritmo de transmissão do vírus. “Todas as medidas adotadas são necessárias para que a gente consiga manter a taxa de contaminação baixa e prestar uma assistência adequada. É fundamental que a população continue seguindo todas as medidas, com uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social”.

A Sesau também chama atenção para a importância da segunda dose contra a Covid-19. De acordo com o órgão, as duas aplicações são importantes para fortalecer o sistema imunológico e garantir a eficácia da vacina. Ao tomar a segunda dose no intervalo recomendado pelo fabricante, a pessoa tem menos chances de se infectar e o efeito do imunizante torna-se mais duradouro.

O último boletim epidemiológico divulgado ontem contabiliza 19.279 pessoas curadas e 116 infectadas pela Covid-19. Dos 81 leitos de UTI habilitados, 22 estão ocupados com pacientes de Ilhéus e 22 abrigam pacientes oriundos de outras cidades baianas. Os dados são informados diariamente pela Sesau.