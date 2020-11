Com baixo estoque, Banco de Leite do Hospital Manoel Novaes precisa de doadoras

O Banco de Leite Humano do Hospital Manoel Novaes, que atende a mais e 120 municípios baianos, está com estoque muito baixo, operando com a capacidade mínima. Por isso, está fazendo um apelo para que as mães que estejam amamentando sejam doadoras. Hoje, a unidade está funcionando com pouco mais de 20% do estoque. É necessário um estoque com pelo menos 70 litros.

O Banco de Leite do Manoel Novaes é responsável pela coleta, processamento e distribuição do leite destinado aos bebês prematuros internados ou com patologias que não podem receber o produto diretamente das mães. A unidade tem a missão de assegurar o alimento diário para uma média de 45 bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-Neo).

Formas de cadastro

A coordenadora do Banco de Leite, enfermeira Bianca Baleeiro, explica que o processo para tornar-se uma doadora é muito simples. Basta a pessoa dirigir-se à unidade com carteira de identidade e exames pré-natal (sorologia). Quem preferir pode cadastrar-se sem precisar sair de casa, via telefone. “É tudo muito rápido, sem burocracia. Se não tiver condições de se deslocar, o Corpo de Bombeiros, que é o nosso parceiro, vai até a casa da doadora fazer a coleta”, relata Baleeiro.

O leite é um alimento essencial nos primeiros meses de vida dos bebês. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ideal é que até os seis meses de idade as crianças sejam alimentadas com leite materno. O Banco de Leite funciona no anexo do Hospital Manoel Novaes e o telefone é (73) 3214-4346.