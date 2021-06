Com Coronavírus, ex-prefeito de Itabuna está no hospital de campanha

Pelo último boletim epidemiológico de Itabuna, o município atingiu ontem 30.802 casos positivos de infecção por Coronavírus, desde o início da pandemia. E entre as novas vítimas está o ex-prefeito Claudevane Leite (Vane Renascer), hospitalizado depois de testar positivo para a doença.

O político, de 58 anos, recebe assistência médica no hospital de campanha, onde deu entrada juntamente com a esposa, Cida, igualmente infectada pelo vírus. Vane Renascer, que também foi vereador, administrou Itabuna de 2013 a 2016. Seu estado de saúde, de acordo com boletim médico, é estável.

A seguir, o último boletim da Covid, Itabuna.