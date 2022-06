Com curso de Libras, Santa Casa reforça política de inclusão

Com objetivo de facilitar a comunicação entre os profissionais que atuam na assistência e os pacientes com deficiência auditiva, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, em parceria com a Faculdade Santo Agostinho, está promovendo gratuitamente para os funcionários o Curso de Noções de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Ministradas no auditório do Calixto Midlej Filho, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 17h30min, as aulas têm como público enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, maqueiros e recepcionistas.

O Curso de Libras visa promover a inclusão e atender às individualidades dos pacientes. A capacitação é ofertada para que a pessoa surda tenha facilitada a comunicação com o profissional desde sua chegada às unidades hospitalares ao período que, porventura, necessite ficar internada, sem acompanhamento de um familiar.

O diretor administrativo da Santa Casa de Itabuna, Wagner Alves, avalia que os profissionais que estão passando pela capacitação poderão direcionar melhor o paciente surdo para o atendimento e prestar uma assistência melhor durante a sua recuperação. “A comunicação efetiva é um dos elementos importantes para o diagnóstico mais rápido sobre o que o paciente sente. Isso possibilita que o tratamento seja correto tão logo a pessoa seja hospitalizada”.

Melhoria contínua

Wagner Alves diz ainda que o Curso de Libras faz parte das políticas institucionais que visam à melhora contínua nos serviços ofertados e possibilita que a pessoa receba atenção mais adequada possível, pois há pacientes que chegam ao hospital sem conseguir repassar informações importantes na anamnese (conversa inicial com paciente) para definição da conduta a seguir, assegurando um atendimento eficaz. O curso básico de Libras é coordenado pela professora Neuma Sousa Santos.

O coordenador de Gestão de Projetos da Santa Casa, Danilo Itaparica, explica que, nesta etapa, 70 profissionais estão participando do curso, que prossegue até o dia 10 deste mês. Neste momento, o curso está contemplando os profissionais que atuam na assistência direta ao paciente. “A nossa política institucional prevê atendimento individualizado e igualitário para todos os usuários dos nossos serviços”, reforça Itaparica.