COM ESTOQUE CRÍTICO, BANCO DE LEITE DA SANTA CASA DE ITABUNA PRECISA DE AJUDA

A falta de novas doadoras de leite materno tem dificultado a alimentação diária dos bebês internados em leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Manoel Novaes. A unidade tem recebido uma quantidade mínima de leite do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que recebe, processa e fornece o produto para ser servido aos bebês prematuros.

Na manhã desta quarta-feira (23), por exemplo, não havia leite para ser pasteurizado na unidade, contendo apenas 15 litros do produto prontos para serem distribuídos aos bebês, cujas mães não têm condições de alimentá-los. O estoque mínimo necessário é de 70 litros, mas há muito tempo essa meta não é atingida, conforme relata a enfermeira Bianca Baleeiro, do Banco de Leite Humano da SCMI.

Hoje são pelo menos 38 crianças precisando receber leite materno, mas somente aqueles com o quadro de saúde mais delicado estão sendo atendidos neste momento. Os demais bebês estão sendo alimentados com fórmulas. “Mas o ideal seria ter leite para todos. Por isso, precisamos que as mães que estejam amamentando sejam doadoras”, afirma a enfermeira responsável.

PRÉ-CADASTRO

Para facilitar o cadastramento, as mães que estão amamentando podem tirar dúvidas e fazer um pré-cadastro via telefone (73) 3214-4346. A estratégia foi pensada para atender às mães que, por estarem envolvidas com outras atribuições diárias, não dispõem de tempo para deslocamento até o Banco de Leite. Depois de cadastradas, as doadoras podem escolher participar do projeto “Rota do Leite”, quando uma equipe do Corpo de Bombeiros faz a coleta uma vez por semana.

Bianca Baleeiro destaca que o leite materno não pode faltar nos primeiros meses de vida do bebê porque é rico em vitaminas, proteínas, anticorpos, água e gorduras. “O leite materno é o melhor alimento para garantir os nutrientes necessários para os recém-nascidos e até os seis meses de idade”, ressalta.

O Banco de Leite da Santa Casa de Itabuna faz a coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite que garante a alimentação saudável aos bebês prematuros internados e/ou com patologias que não podem receber o produto diretamente das mães. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30min, no anexo do Hospital Manoel Novaes.