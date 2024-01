Com forças de segurança, Prefeitura e Ficc discutem estrutura da 43ª Lavagem do Beco do Fuxico

Representantes da Prefeitura de Itabuna e da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) reuniram-se hoje, dia 15, com dirigentes das forças de segurança para tratar da infraestrutura da tradicional Lavagem do Beco do Fuxico. O evento acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro.

Durante o encontro, foi debatida com as autoridades da 6ª Coordenadoria da Polícia Civil, 15º Batalhão da Polícia Militar e do 4º Grupamento de Bombeiros Militares a dinâmica da programação, trajeto e horários de início e término da festa.

Como já é tradicionalmente conhecida, a Praça Laura Conceição será o local da concentração e saída dos blocos e trios, seguindo pela Rua Duque de Caxias, Beco do Fuxico e Avenida do Cinquentenário até a Praça Adami.

Premiação

De acordo com o presidente da Ficc, Aldo Rebouças, a 43ª Lavagem do Beco do Fuxico será muito mais estruturada e com mais novidades neste ano: o encaminhamento de Projeto de Lei para o Legislativo com o objetivo de premiar os blocos carnavalescos mais antigos do município.

“Este Projeto de Lei é uma determinação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). Ele pediu que fosse encaminhado à Câmara de Vereadores para que possibilite a premiação dos blocos culturais e tradicionais. A cidade tem blocos que têm mais de 90 anos, a exemplo do Maria Rosa, fundado em 1931. Então, essa tradição deve ser respeitada e fomentada. Ficamos muito felizes em reconhecer esse Patrimônio Imaterial que é a Lavagem do Beco do Fuxico”, comentou. Sobre o que os foliões podem esperar, o presidente da FICC comentou que “essa Lavagem será com muita alegria e com muito axé”.

Já o secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Mauro Ribeiro, destacou que o encontro foi importante para que todos os órgãos pudessem debater a estrutura do evento, organizar o fluxo do comércio e também pensar no fomento da economia com os ambulantes.

“Essa foi mais uma rodada de reuniões para poder alinhar com as forças de segurança e também com o comércio todo esboço do evento para que tenha menor impacto nas atividades comerciais no centro da cidade”, informou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL), Carlos Leahy, elogiou o encontro e a organização dos eventos de forma antecipada. “É muito bom e de extrema importância, já que esses eventos têm alto impacto para o comércio e o planejamento prévio evita prejudicar a abertura das lojas. Além disso, a festa gera renda com o incentivo da venda de produtos e serviços pelos comerciantes, disse.

Presenças

Segundo a organização da 43ª Lavagem do Beco do Fuxico um público estimado em cerca de 10 mil foliões deve participar da abertura no sábado, dia 3. Já no domingo, a festa será direcionada ao público infantil, quando acontecerá o Bailinho, repetindo o sucesso do ano passado.

O encontro teve a participação dos representantes dos secretários de Governo, Rosivaldo Pinheiro, de Indústria e Comércio, Emprego e Renda (SICER), Mauro Ribeiro; de Segurança e Ordem Pública, Major Fábio Santana, comandante dA Guarda Civil Municipal, Inácio Pereira, coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192), Rafaela Caldas.

As Forças de Segurança foram representadas pelo coordenador da Polícia Civil, delegado Evy Paternostro, coordenador de Planejamento do 15º Batalhão da Polícia Militar, Capitão Gilvan dos Santos, e o Capitão Robson Conceição Nascimento do 4º Grupamento de Bombeiros Militares. Já o comércio foi representado pelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL), Carlos Leahy, e do Sindicato do Comércio Atacadista, José Arnaldo.