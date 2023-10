Com investimento de R$ 11,4 milhões, 590 fuzis e 1.075 pistolas são entregues para Polícia Militar da Bahia

Quinhentos e noventa fuzis de calibre 5.56 e 1.075 pistolas Glock foram entregues para unidades ostensivas e especializadas, na tarde desta segunda-feira (16), durante solenidade realizada no Quartel Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), no Largo dos Aflitos. O Governo do Estado investiu mais de R$ 11,4 milhões na aquisição dos armamentos.

Os fuzis da marca Iwi Arad, de última geração, possuem diferentes tipos de mira. Já as 1.075 pistolas Glock são do modelo 22, geração 5, calibre.40.

Os armamentos serão distribuídos em unidades dos Comandos de Policiamento Especializado (CPE), em Missões Especiais (CPME), de Apoio Operacional (CPAp), de Policiamento Rodoviário (CEPR), Comandos de Policiamento Regionais da Capital (CPR BTS, Atlântico, Central e RMS) e nos CPRs de Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Itaberaba, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas.

“Equipamentos de última geração e com excelente qualidade, os fuzis e pistolas representam um investimento na segurança dos nossos profissionais, que realizam o enfrentamento e combate diário ao crime organizado”, enfatizou Marcelo Werner, Secretário da Segurança Pública da Bahia.

Cerca de R$ 500 mil também foram empregados na aquisição de uma base móvel e de uma ambulância, direcionadas para o Departamento de Promoção Social da PMBA.

Polícia Civil

Nesta terça-feira (17), as unidades da Polícia Civil da Bahia também receberão equipamentos. A entrega acontecerá em solenidade na Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Fonte: Ascom/SSP-BA

Fotos: Alberto Maraux/SSP-BA