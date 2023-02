Com notas altas, itabunenses dão receita para sucesso no Enem

Ter uma rotina de estudos bem leve, reforço de redação, prática – muita prática – e apoio da família. Esta foi a receita adotada por alunos que tiraram notas altas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022).

Maíra dos Santos Correia,18 anos, é um dos exemplos. Ela obteve 980 pontos no Enem. Aluna do Colégio Batista de Itabuna (CBI), conta que a decisão de fazer um curso de Redação com a professora Érika Pitombo, também professora da escola, ajudou muito. “A professora passava alguns temas diversos e nós praticamos. Melhorei muito minha redação”, afirma.

Filha de um vendedor e de uma gestora financeira, Maíra considera ter sido fundamental o apoio da família para enfrentar o Enem. “Meus pais foram incríveis. Quando mais precisei, eles estavam ao meu lado vibrando ou chorando comigo”, disse, emocionada. Maíra pretende cuidar de vidas. Para isso, deve cursar Enfermagem. Vai tentar vaga pelo Sisu.

Estudo mais lazer

Filho de professores, André Gustavo,18, tirou nota 900, o que foi celebrado pela família. Ele contou ter uma rotina normal. “Para ser sincero, minha rotina era a mais normal possível. Eu ia pra escola pela manhã e à tarde, normalmente, eu estudava por um certo período de tempo e em seguida ficava um período livre para poder descansar a mente e assimilar o que tinha estudado”.

Aluno do CBI, André Gustavo enxerga como importante os momentos de lazer. “[Para] distrair um pouco a cabeça, pela noite também variava bastante: dia de segunda eu tinha curso de Redação, que foi com certeza a melhor escolha que eu poderia ter feito em relação aos estudos”, pontuou. À noite, André preferia assistir a documentários, series e filmes.

O equilíbrio, leveza e diversificação também foram buscados por Igor Lukas Andrade Neves, 18, que também obteve nota 900 no Enem”. Mantive um certo equilíbrio entre estudo e lazer, até por causa da minha saúde mental após os anos da pandemia”, disse ele, que pretende cursar Medicina.

A receita é realmente estudar, focando principalmente nos pilares de cada matéria que sempre estão presentes na prova. E em relação à Redação, é a prática que leva ao aperfeiçoamento”, acredita. A força dos pais foi um ponto importante. “Eles me apoiaram e não precisaram colocar pressão sobre meus ombros”.

Todos podem alcançar

Filha de um corretor de seguros e de uma dona de casa, Marianna Brito Guimarães, 18, nota 940 na Redação do Enem, disse que não teve métodos convencionais de estudo. “Não me prendi a uma rotina de estudos, já que considero a pressão um desestabilizador. Sou muito engajada politicamente, passo o dia assistindo aos jornais, sou apaixonada por leitura e pelo conhecimento da história”, relatou.

Marianna revela ter se dedicado a absorver todo o conteúdo trabalhado em sala de aula. “Considero o trabalho dos meus professores excepcional para obtenção de resultados, somado à minha bagagem cultural. Pouco antes da prova, os aulões foram essenciais para o meu desempenho, pela assertividade de meus mestres”, disse a estudante, que pretende cursar Medicina e se especializar em Psiquiatria.

Marianna diz ser possível todos alcançarem boas notas. “Considero que todos podem obter bons resultados de diferentes maneiras. O imprescindível é se manter informado e buscar sempre aumentar seu repertório cultural, otimizando seu tempo de lazer, seja por meio de livros, músicas, filmes, séries e outros”, ressalta. “O principal é trabalhar a inteligência emocional, buscar o que funciona melhor para você e colocar em prática”, completou.

Ana Luiza, 18, disse que não teve segredo para alcançar nota alta. Ela obteve 880 pontos na redação. “Tive como professores ótimos profissionais que me ajudaram nas dificuldades que eu tinha. Foquei muito em redação, treinando termas diversos no colégio” lembrou ela, que pretende atuar na área de saúde.

“Cuidar das pessoas me faz feliz. Digo isso pois convivi com meu avô idoso por muitos anos. Ele sempre foi o meu maior incentivo em seguir a carreira de saúde. Fazer com o próximo o que eu não consegui fazer com ele”, disse a aluna de alta performance, filha do dono de uma emplacadora e de uma dona de casa, aos quais atribui o apoio.

Pais comemoram

Os professores Gilvan Silva Santos e Andréia Góes comemoraram o resultado obtido pelo filho André Gustavo. “Ele começou no Colégio Batista de Itabuna antes de completar os 3 anos de idade, ainda no maternal, e não temos dúvidas de que a escolha foi bem-feita”, disse Andréia.

Para ela, o filho desenvolveu habilidades essenciais para estudar e, ao mesmo tempo, aprender e compreender valores cristãos que fazem a diferença na vida dele. “Somos gratos ao Senhor pela dádiva dele alcançar a benção de chegar a uma excelente pontuação e ao Colégio Batista de Itabuna pelos professores e funcionários e pela excelência em tudo que faz”, complementou.

A diretora da escola, Graça Guimarães, disse que o excelente resultado é fruto da escolha por um ensino de qualidade e do trabalho incansável dos professores. “O desempenho dos nossos estudantes é motivo de orgulho do Colégio Batista de Itabuna. Quero ressaltar o nome da professora Érika Pitombo, pela dedicação e esmero no ensino e no esforço dos nossos estudantes. Uma nova oportunidade começa na vida de cada um deles e nós temos a certeza da contribuição que demos”, ressaltou.

O desempenho dos alunos do CBI deu à escola o melhor resultado entre as particulares de Itabuna.