Com nova Dama de Ferro, Pancadinha atrai peixes graúdos para coligação

Um palco cheio de gente colocando a mão pra cima e batendo na palma da mão. Ao comando, puxava o bloco o cantor, deputado estadual e candidato a prefeito Fabrício Pancadinha.

O partido dele, Solidariedade, tem como presidente Neide Oliveira. Discreta, ela foi uma legítima “Dama de Ferro” conduzindo as articulações para fechar a coligação.

“Por favor, não divulga ainda; estamos amarrando algumas coisas”, clamou ela, na reta final da pré-campanha.

Pois então! As tais amarrações fisgaram “peixes graúdos”, como MDB (preciosos minutos no horário eleitoral como brinde) e União Brasil (liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

Alvo na vidraça

De mais dadas com seus aliados, Pancadinha chega na posição de estilingue.

Porque tem o gestor municipal como vidraça e pode sinalizar tudo que considera errado.

Num discurso veemente, à la vovô ACM, Neto bradou contra o perfil do prefeito Augusto Castro (PSD), apontou o que considera falhas na administração.

Neto, inclusive, ali pôde retribuir a ampla mobilização capitaneada por Pancadinha, no lançamento da então candidatura a governador, na AABB de Itabuna.

Já o petista Geraldo Simões, que também está colado nesse barco, alfinetou dizendo que Pancadinha e mais prefeito do que Augusto Castro ao chegar mais perto das comunidades.

De certa forma, Geraldo foi voz de Lúcio Vieira Lima (MDB).

Sempre jeitoso, Lúcio havia divulgado um vídeo explicando que estaria ausente devido a uma virose

Mas tudo bem. A marca da sigla está em ninguém menos do que o candidato a vice-prefeito Diego Pitanga.

Chamando o eleitor pra dançar junto, o bonde oficialmente apresentado no sábado tem mais legendas.

Além dos partidos citados, tem o Mobiliza., Renovação Democrática (PRD), Democracia Cristã (DC).