Com ‘O Mundo Vai’, Ivete ganha título de ‘Música do Carnaval’ em premiações populares

Do Bahia Notícias

“Música do Carnaval!”, avisa Márcio Victor em um dos primeiros versos de “O Mundo Vai”, canção de trabalho da cantora Ivete Sangalo. E ele tem razão. A faixa venceu o título de “Música do Carnaval de Salvador em 2020” em pelo menos dois grandes prêmios populares: o Band Folia, entregue na segunda (24), e o Bahia Folia, cujo resultado foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira (26).

No caso da votação da Rede Bahia, a composição de Ivete com Gigi, Ramon Cruz, Samir, Radamés Venâncio e Tierry conquistou 167.918 votos, o equivalente a 48,84% do total. Ela superou faixas como “Ela não quer guerra com ninguém”, do Parangolé, e “Contatinho”, de Léo Santana e Anitta.